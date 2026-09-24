Tổng thống lâm thời Venezuela cảm ơn chính quyền Mỹ, tuyên bố: Đất nước đang tái sinh

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 23/9. (Nguồn: Getty Images)

Báo The Guardian đưa tin, trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng LHQ từ khi lên nắm quyền Venezuela hồi đầu năm, bà Rodríguez tuyên bố: “Ngày hôm nay, Venezuela đang hồi sinh. Tôi không hứa với các bạn một con đường dễ dàng phía trước. Việc xây dựng lại tâm hồn dân tộc sẽ là ưu tiên hàng đầu”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cũng nói rõ tại Đại hội đồng LHQ rằng, Venezuela “sẽ tổ chức bầu cử”. Bà lưu ý, chính người dân quốc gia Nam Mỹ này sẽ quyết định thời điểm thích hợp nhất để tiến hành bầu cử. Nhà lãnh đạo cam kết trước Đại hội đồng LHQ rằng, khi thời điểm đó đến, các thể chế của đất nước “sẽ sẵn sàng bảo đảm một quy trình toàn diện và minh bạch”.

Theo bà Rodríguez, chính phủ của bà đã bắt đầu “đối thoại chính trị với các phe đối lập” để bảo đảm “một quy trình dựa trên các điều kiện bình đẳng cho tất cả mọi người”.

Theo AFP, nhiều người Venezuela kỳ vọng các cuộc đàm phán chuyển tiếp chính trị do Mỹ hậu thuẫn giữa chính quyền lâm thời và một số lực lượng đối lập sẽ mở đường cho một cuộc bầu cử dân chủ. Tuy nhiên, những kỳ vọng này giảm đi sau khi Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng bác bỏ khả năng Venezuela tổ chức bầu cử trong tương lai gần. Khi đó, bà Rodríguez cũng đưa ra những phát biểu tương tự.

Cũng trong bài phát biểu tại LHQ, bà Rodríguez đã bày tỏ cảm ơn chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì “sẵn sàng nối lại con đường quan hệ ngoại giao và hợp tác với Venezuela”.

Trước đó, nữ lãnh đạo đã có cuộc gặp mà bà gọi là “lịch sử” với ông chủ Nhà Trắng tại New York và đăng ảnh chụp chung với nhà lãnh đạo Mỹ, chưa đầy 9 tháng sau khi ông Trump ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, người tiền nhiệm của bà Rodríguez.

Theo báo The Guardian, cuộc gặp với ông Trump được xem là một phần quan trọng trong nỗ lực của bà Rodríguez nhằm củng cố tính chính danh quốc tế sau nhiều năm Venezuela bị cô lập về ngoại giao dưới thời ông Maduro.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela Oliver Blanco cho rằng, cuộc gặp đánh dấu “một giai đoạn mới của đối thoại và hiểu biết giữa hai nước” và là “một bước quan trọng hướng tới những cơ hội mới cho đất nước và người dân” quốc gia Nam Mỹ. Việc bà Rodriguez tham gia diễn đàn quốc tế cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tái hòa nhập của Venezuela vào nền ngoại giao toàn cầu.