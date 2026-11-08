Tổng thống Israel trao quyền lập chính phủ cho cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội

Cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới sau khi nhận được sự đề cử của 67 nghị sĩ quốc hội. (Nguồn: Al Jazeera)

Theo Văn phòng Tổng thống Israel, quyết định trên được đưa ra sau quá trình tham vấn các chính đảng.

Kết quả cho thấy, 67 nghị sĩ, bao gồm đại diện các lực lượng chính trị do người Arab lãnh đạo, đã đề cử ông Gadi Eisenkot đứng ra thành lập chính phủ mới.

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu chỉ nhận được 46 phiếu ủng hộ.

Theo quy định, lãnh đạo đảng Yashar có 28 ngày để xây dựng liên minh cầm quyền và có thể được gia hạn thêm 14 ngày nếu cần thiết.

Tuy nhiên, tiến trình này được nhận định sẽ đối mặt nhiều trở ngại do không phe nào giành được đa số ghế tại quốc hội.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 27/10, liên minh bốn đảng của ông Gadi Eisenkot giành 48 ghế. Khối cánh hữu và tôn giáo do Thủ tướng Netanyahu dẫn dắt nắm giữ 53 ghế.

Đáng chú ý, các chính đảng đại diện cho cộng đồng công dân Israel gốc Palestine đạt kỷ lục 19 ghế, qua đó giữ vai trò quan trọng trong tương quan quyền lực mới.

Mặc dù nhận được sự đề cử từ các nghị sĩ Arab, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel trước đó đã bác bỏ khả năng đưa những lực lượng này vào nội các.

Vì vậy, lãnh đạo đảng Yashar có thể phải tìm kiếm sự hậu thuẫn từ hai đảng Liên minh Do Thái giáo Torah và Shas để đạt ngưỡng 61 ghế cần thiết.

Một phương án khác là thành lập chính phủ thiểu số với sự ủng hộ từ bên ngoài.

Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo một nội các đối lập phụ thuộc vào các đảng Arab có thể gây bất ổn nghiêm trọng đối với đất nước.

Trong khi đó, nghị sĩ Ahmad Tibi, thành viên cấp cao của Liên danh Thống nhất Israel, cho rằng, mô hình cầm quyền thiểu số vẫn có cơ sở hình thành.

Theo chính trị gia này, ưu tiên của các lực lượng đối lập là chấm dứt nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo đương nhiệm.

Nếu ông Gadi Eisenkot không thể hoàn tất nhiệm vụ trong thời hạn quy định, Tổng thống Isaac Herzog sẽ chỉ định ứng cử viên khác tiếp tục đàm phán.

Trường hợp các nỗ lực tiếp theo đều thất bại, Israel sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử mới trong vòng 90 ngày. Khi đó, Thủ tướng Netanyahu sẽ tiếp tục điều hành chính phủ lâm thời.

(theo Al Jazeera)