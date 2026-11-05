Tổng thống Israel tham vấn các đảng, cuộc đua thành lập chính phủ mới bắt đầu

Tổng thống Israel Isaac Herzog phát biểu tại một sự kiện ở Phủ Tổng thống ở Jerusalem ngày 29/10/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, chiều 4/11 (theo giờ địa phương), Tổng thống Israel Isaac Herzog bắt đầu tiến hành tham vấn với đại diện các đảng phái tại Phủ Tổng thống ở Jerusalem nhằm xác định nhân vật được các đảng đề cử đứng ra thành lập chính phủ tiếp theo, sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 26.

Theo quy định pháp luật Israel, Tổng thống có trách nhiệm tham vấn các phe phái tại Quốc hội trước khi quyết định giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho một nghị sỹ. Đảng đầu tiên được mời tham vấn là đảng Chủ nghĩa Phục quốc Tôn giáo theo đường lối cực hữu, do Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich lãnh đạo.

Đoàn đại biểu của đảng này gồm Bộ trưởng phụ trách Định cư và Sứ mệnh Quốc gia Orit Strock cùng hai đại diện Itamar Eitam và Zvika Mor đã chính thức đề cử Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục đứng ra thành lập chính phủ mới.

Các cuộc tham vấn ban đầu bị trì hoãn do máy kiểm tra an ninh tại Phủ Tổng thống phát tín hiệu cảnh báo trong quá trình kiểm tra khách đến làm việc. Theo thông báo của Phủ Tổng thống, việc ra vào khuôn viên tạm thời bị đình chỉ để xác minh sự việc.

Thông báo cho biết các chuyên gia xử lý bom mìn của cảnh sát đang được điều động tới hiện trường để kiểm tra thiết bị. Sự việc đang được phối hợp xác minh với các cơ quan chức năng liên quan. Cùng thời điểm các cuộc tham vấn dự kiến bắt đầu, một nhóm nhỏ người biểu tình cũng tập trung bên ngoài Phủ Tổng thống.

Trước đó, sáng 4/11, Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel đã phê chuẩn kết quả bầu cử và chuyển kết quả chính thức tới Tổng thống Herzog. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Shin Bet (Cơ quan An ninh Nội địa Israel) đang điều tra nghi vấn các thế lực nước ngoài chuyển tiền vào Israel nhằm tác động đến hoạt động bỏ phiếu tại các cộng đồng Arâp. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết chưa phát hiện bằng chứng cho thấy tính toàn vẹn của cuộc bầu cử bị xâm phạm.

Theo lịch trình, Tổng thống Herzog mời đại diện các đảng tham vấn theo thứ tự từ ít đến nhiều ghế tại Quốc hội. Sau đảng Chủ nghĩa Phục quốc Tôn giáo, ông Herzog sẽ tham vấn lần lượt với đại diện các đảng Shas, đảng Yisrael Beytenu và đảng Zehut. Các cuộc tham vấn dự kiến tiếp tục với những đảng còn lại trong ngày 5/11 và kéo dài đến tối.

Giới quan sát nhận định tình trạng bế tắc chính trị hiện nay có thể dẫn tới một cuộc bầu cử mới, mặc dù các đảng vẫn có cơ hội đạt thỏa thuận thông qua đàm phán liên minh. Những kịch bản khác được đặt ra gồm thành lập chính phủ đoàn kết giữa ông Netanyahu và các thành viên thuộc khối của nghị sỹ Gadi Eisenkot, hoặc thành lập chính phủ thiểu số.

Đáng chú ý, khối đối lập hiện có 48 ghế tại Quốc hội, trong khi các đảng Arập có tổng cộng 19 ghế. Nếu các đảng Arập đề cử ông Eisenkot đứng ra thành lập chính phủ, tổng số nghị sỹ ủng hộ nhân vật này có thể lên tới 67, tạo cơ sở để Tổng thống Herzog cân nhắc giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ông thay vì ông Netanyahu./.