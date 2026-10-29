Tổng thống Israel kêu gọi điều tra đầy đủ cáo buộc can thiệp bầu cử

Tổng thống Israel Isaac Herzog đưa ra thông điệp khi các đảng phái chính trị bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Quốc hội. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại sự kiện ở Phủ Tổng thống ở Jerusalem, ông Herzog cho biết đã trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Noam Sohlberg và Giám đốc Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) David Zini, đồng thời đang theo dõi sát diễn biến cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc được công bố sáng cùng ngày.

Tổng thống Herzog nhấn mạnh: “Đây là thời điểm nhạy cảm. Tính liêm chính của các cuộc bầu cử là một giá trị dân chủ tối thượng. Các bằng chứng và cáo buộc phải được điều tra đầy đủ, những người chịu trách nhiệm phải bị bắt giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo không nên quy kết hoặc làm tổn hại danh tiếng của cả một cộng đồng, những người đã thực hiện quyền bầu cử và tích cực tham gia vào đời sống dân chủ của đất nước.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Noam Sohlberg đã đề nghị Giám đốc Shin Bet David Zini tiến hành điều tra các nghi vấn về hành vi tác động không phù hợp đến cuộc tổng tuyển cử ngày 27/10. Trong văn bản gửi ông Zini, ông Sohlberg cho biết, đã nhận được thông tin về những nghi vấn nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn tài trợ từ các tổ chức bên ngoài nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử theo hướng đi ngược lại lợi ích của Israel.

Ông Sohlberg thừa nhận chưa thể xác nhận tính xác thực của những nghi vấn này, song cho rằng cần tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Ông yêu cầu Shin Bet sử dụng các thẩm quyền cần thiết để thu thập bằng chứng nhằm xác minh hoặc bác bỏ các cáo buộc, qua đó bảo đảm niềm tin của công chúng đối với tiến trình bầu cử. Ông cũng đề nghị cơ quan này báo cáo kết quả điều tra trong vòng một tuần.

Liên quan đến tiến trình thành lập chính phủ mới sau bầu cử, Tổng thống Herzog cho biết sẽ gặp đại diện tất cả các phe phái trong Quốc hội Israel (Knesset) sau khi nhận được kết quả bầu cử chính thức.

Hướng tới các cuộc tham vấn dự kiến diễn ra vào tuần tới, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và công chúng có cách tiếp cận cởi mở, cân nhắc lợi ích chung của đất nước thay vì chỉ tập trung vào những khác biệt giữa các phe phái.

Trước đó, cuộc tổng tuyển cử lần này đã ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong nhiều thập kỷ (77,7%). Với hơn 90% số phiếu đã được kiểm, khối ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến giành 53 ghế, khối đối lập theo đường lối thay đổi chính quyền do cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot đứng đầu dự kiến giành 48 ghế, trong khi 2 đảng do người Arab lãnh đạo là Liên danh Chung (Joint List) và Ra’am có thể giành tổng cộng 19 ghế.