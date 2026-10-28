Tổng thống Israel kêu gọi các đảng đàm phán để tránh bầu cử lại

Đây là nội dung trong những phát biểu công khai đầu tiên của ông kể từ cuộc bầu cử ngày 27/10, vốn chưa mở ra con đường rõ ràng để bất kỳ khối chính trị nào thành lập chính phủ.

Tổng thống Israel Isaac Herzog đưa ra thông điệp khi các đảng phái chính trị bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Quốc hội. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại Dinh Tổng thống ở Jerusalem, ông Herzog kêu gọi: “Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể, đặc biệt là sau cuộc bầu cử hôm qua, để tránh phải tổ chức một vòng bầu cử khác. Vì vậy, tôi mong muốn tất cả những người đến đây đều có tư duy cởi mở”. Ông Herzog cho biết dự kiến sẽ nhận được kết quả bầu cử chính thức từ Thẩm phán Tòa án Tối cao Noam Sohlberg vào tuần tới. Sau đó, Tổng thống sẽ bắt đầu tham vấn với đại diện từng phe phái tại Quốc hội (Knesset) về việc thành lập chính phủ mới. Tổng thống Israel cũng đánh giá cao tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đặc biệt cao (77,7%) trong cuộc bầu cử lần này, đồng thời cho rằng kết quả này thể hiện mong muốn mạnh mẽ của người dân Israel đối với nền dân chủ.

Theo Ủy ban Bầu cử trung ương, với hơn 85% số phiếu được kiểm, khối do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo dự kiến giành được 53 ghế, trong khi khối do lãnh đạo đảng Yashar - cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot đứng đầu - có thể giành 48 ghế. Các đảng Arập dự kiến giành được 19 ghế, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Mặc dù kết quả chưa phải cuối cùng, dự kiến số liệu sẽ không có thay đổi đáng kể trong thời gian trước mắt.

Trong thông báo, Ủy ban Bầu cử trung ương cho biết 7% số phiếu bầu thông thường còn lại cần được kiểm tra, giám sát bổ sung. Ngoài ra, khoảng 600.000 phiếu được bỏ theo hình thức “phong bì kép” (áp dụng đối với những cử tri đủ điều kiện nhưng không thể bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu được chỉ định) vẫn chưa được kiểm đếm và dự kiến sẽ được bổ sung vào kết quả trong vài ngày tới.

Các đảng hiện chưa đạt ngưỡng tối thiểu 3,25% số phiếu để có ghế tại Quốc hội gồm đảng Quân nhân dự bị (2,6%), đảng Nhân dân Israel (1,6%) và đảng Công chúng Charedi (0,2%).

Chủ tịch Liên danh Arab (Joint List) Yousef Jabareen ngày 28/10 tuyên bố sẵn sàng sử dụng ảnh hưởng chính trị của các đảng Arập để thúc đẩy việc thay thế chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trong bối cảnh kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy các đảng Arập có thể giành số ghế cao kỷ lục và đóng vai trò quyết định đối với quá trình thành lập chính phủ mới tại Israel.