Tổng thống Israel gọi ông Trump là 'người bạn số 1', kêu gọi Anh dừng đổ lỗi

Tổng thống Israel Isaac Herzog (phải) trả lời phóng viên Jan Philipp Burgard của Mạng lưới phóng viên toàn cầu Axel Springer ngày 1/10. (Nguồn: WELT TV)

Báo Politico đưa tin, trả lời phỏng vấn Mạng lưới phóng viên toàn cầu Axel Springer, ông Herzog nói, Israel có nhiều bạn bè, nhưng “Tổng thống Trump là người bạn số 1”. Theo ông, Israel có “tình hữu nghị tuyệt vời” với chính quyền Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump.

Phát biểu của ông Herzog được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nhấn mạnh quan hệ với Tổng thống Trump trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước, khẳng định Israel “không có đối tác nào lớn hơn Tổng thống Trump”.

Những tuyên bố về quan hệ hữu nghị được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một số bất đồng giữa hai nước. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từng cho rằng, Washington không thể để chính sách đối ngoại “phục tùng nhà nước Israel”, trong khi Tổng thống Trump trước đó cũng từng có những phát biểu chỉ trích ông Netanyahu.

Tuy nhiên, ông Herzog cho biết, quan hệ thân thiết không có nghĩa là hai bên không thể bất đồng: “Chúng ta có thể tranh luận với nhiều người bạn. Đó chính là điều dân chủ hướng tới”.

Tổng thống Israel cũng đề cập cuộc trao đổi giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu một ngày trước đó, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về vụ việc liên quan chuyến bay Flydubai. Ông Herzog đánh giá những phát biểu của ông Trump về vụ việc là “rất đáng khích lệ và củng cố tinh thần”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Herzog đồng thời chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Anh nhằm vào hàng hóa và một số dịch vụ có nguồn gốc từ các khu định cư Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Ông cho rằng, việc Anh áp dụng các biện pháp này là “một sai lầm nghiêm trọng”, đồng thời cáo buộc London can thiệp vào chính trường Israel. “Các bạn muốn thay đổi tình hình, hãy đối thoại với Israel và đừng đổ lỗi cho cho chúng tôi”, ông Herzog nói.

Hồi đầu tháng 9, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband thông báo, nước này cùng Pháp và Canada sẽ cấm giao dịch đối với hàng hóa và một số dịch vụ có nguồn gốc từ các khu định cư Israel, đồng thời áp dụng các biện pháp đối với các công ty và cá nhân cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động mở rộng khu định cư.

Ông Miliband cũng cho biết, chính phủ Anh đánh giá người Palestine đang đối mặt với tình trạng “thanh lọc sắc tộc” tại một số khu vực ở Bờ Tây, đồng thời cáo buộc chính phủ Israel nhiều lần làm ngơ trước tình trạng này.

Israel tuyên bố sẽ đáp trả các biện pháp của Anh bằng việc đóng cửa lãnh sự quán của London tại Jerusalem, đồng thời cảnh báo có thể áp dụng các “biện pháp đáp trả” đối với những quốc gia khác.