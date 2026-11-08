Tổng thống Israel giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ông Eisenkot

Theo Times of Israel, Tổng thống Israel Isaac Herzog tối 7/11 đã xác nhận giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho Chủ tịch đảng Yashar Gadi Eisenkot.

Cụ thể, ông Eisenkot sẽ chính thức nhận nhiệm vụ tại buổi lễ ở Phủ Tổng thống vào lúc chiều Chủ nhật. Sau đó, ông có 28 ngày để thành lập chính phủ. Nếu cần thiết, Tổng thống Herzog có quyền gia hạn thêm tối đa 14 ngày. Nếu ông Eisenkot thất bại,ông Benjamin Netanyahu sẽ là người tiếp theo được trao cơ hội thành lập chính phủ.

Tổng thống Israel Isaac Herzog (phải) và lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot. Ảnh: Times of Israel

Nếu ứng cử viên thứ hai cũng không thành công, đa số nghị sĩ Quốc hội có thể ủng hộ ứng cử viên thứ ba. Người này sẽ được trao thêm 14 ngày cuối cùng để thành lập chính phủ. Nếu một lần nữa không thể thành lập chính phủ, Quốc hội Israel sẽ bị giải tán và sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới trong vòng 90 ngày. Khi đó, ông Netanyahu sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng lâm thời.

“Tôi đã thông báo về quyết định này cho cả ông Eisenkot và ông Netanyahu”, Tổng thống Herzog cho biết.

Phản ứng trước thông báo của ông Herzog, ông Eisenkot viết trên mạng xã hội X rằng “đây là thời điểm thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc khẩn cấp”, đồng thời khẳng định “sẽ làm tất cả để xứng đáng với trọng trách này”.

Theo nguồn tin của Times of Israel, ông Netanyahu đã có những động thái thăm dò về khả năng thành lập chính phủ đoàn kết với ông Eisenkot, trong đó hai ông luân phiên giữ chức thủ tướng và không có sự tham gia của các đảng do người Ảrập lãnh đạo. Tuy vậy, phía đảng Yashar khẳng định họ không biết về bất kỳ nỗ lực tiếp cận nào như vậy.

Trước đó, đã có 67 nghị sĩ Quốc hội Israel (Knesset) đề cử ông Eisenkot làm thủ tướng, trong khi ông Netanyahu chỉ nhận được 46 đề cử.