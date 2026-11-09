Tổng thống Israel chọn ông Eisenkot đứng ra thành lập nội các

Hôm 8/11, tại Phủ Tổng thống ở Jerusalem, Tổng thống Israel Isaac Herzog chính thức trao quyền thành lập chính phủ cho ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar và là cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, thay vì Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu.

Theo Reuters, ông Eisenkot có 28 ngày để đàm phán thành lập liên minh cầm quyền, với khả năng được gia hạn thêm tối đa 14 ngày. Quyết định của Tổng thống Herzog được đưa ra sau khi cuộc bầu cử Quốc hội (Knesset) hôm 27/10 không mang lại đa số rõ ràng cho bất kỳ khối chính trị nào.

Lãnh đạo đối lập Gadi Eisenkot chính thức nhận nhiệm vụ đàm phán thành lập chính phủ. Ảnh: RNZ

Tại lễ trao nhiệm vụ, Tổng thống Herzog kêu gọi các lực lượng chính trị đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, hướng tới thành lập một chính phủ ổn định, có khả năng giải quyết những thách thức an ninh và xã hội mà Israel đang đối mặt.

Về phần mình, ông Eisenkot tuyên bố sẽ nỗ lực thành lập một chính phủ liên minh trong thời gian sớm nhất, đồng thời thừa nhận tiến trình thương lượng sẽ đặc biệt phức tạp và đòi hỏi những giải pháp chính trị linh hoạt.

Theo kết quả tham vấn các đảng phái, ông Eisenkot nhận được sự ủng hộ đề cử của các nhóm nghị sĩ đại diện cho 67 trong tổng số 120 ghế tại Knesset, trong khi ông Netanyahu nhận được 46 đề cử. Tuy nhiên, sự ủng hộ trong quá trình đề cử không đồng nghĩa các đảng sẽ tham gia liên minh cầm quyền do ông Eisenkot đứng đầu.

Một trong những phương án đang được xem xét là tìm kiếm sự ủng hộ của các đảng đại diện cộng đồng Arab, vốn giành tổng cộng 19 ghế trong cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, ông Eisenkot có thể tìm kiếm thỏa thuận với các đảng Do Thái giáo chính thống hoặc cân nhắc phương án chính phủ đoàn kết với đảng Likud của ông Netanyahu. Tuy nhiên, những bất đồng về nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là chính sách miễn nhập ngũ đối với nam giới thuộc cộng đồng Do Thái giáo chính thống, vẫn là trở ngại đáng kể.

Nếu ông Eisenkot không thành lập được chính phủ trong thời hạn quy định, Tổng thống Herzog có thể giao nhiệm vụ cho một nghị sĩ khác, trong đó có ông Netanyahu. Trường hợp các nỗ lực tiếp tục thất bại, Israel có thể phải tổ chức một cuộc bầu cử mới vào mùa xuân năm 2027.

Trong thời gian này, ông Netanyahu và nội các hiện tại tiếp tục điều hành đất nước với tư cách chính phủ chuyển tiếp cho đến khi chính phủ mới được Quốc hội thông qua và chính thức nhậm chức.