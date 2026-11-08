Tổng thống Israel chỉ định ông Gadi Eisenkot thành lập chính phủ mới

Văn phòng Tổng thống Israel cho biết ông Herzog đã thông báo quyết định này với ông Eisenkot và Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong tối 7/11, sau khi tiếp tục tham vấn các nhân vật thuộc nhiều phe phái chính trị, trong đó có hai ứng cử viên nói trên.

Ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar, phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Modiin, Israel ngày 21/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong các cuộc tham vấn với đại diện các đảng phái, đại diện cho toàn bộ 120 nghị sĩ Quốc hội khóa mới, diễn ra trong hai ngày 4-5/11, ông Eisenkot nhận được 67 đề cử, trong khi ông Netanyahu nhận được 46 đề cử. Đảng Do Thái giáo thống nhất Torah, với 7 nghị sĩ, không đưa ra đề cử cho ứng cử viên nào.

Sau khi chính thức nhận nhiệm vụ tại lễ trao ủy nhiệm ở Dinh Tổng thống vào chiều 8/11 (giờ địa phương), ông Eisenkot sẽ có 28 ngày để thành lập chính phủ. Tổng thống Herzog có thể gia hạn thêm tối đa 14 ngày nếu cần thiết.

Trong diễn biến liên quan, đảng Yashar của ông Eisenkot đã chỉ trích ông Netanyahu là “đạo đức giả” sau khi Thủ tướng kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc vào tối 7/11. Đảng Yashar cho rằng ông Netanyahu đã góp phần gây chia rẽ xã hội Israel và làm suy yếu các chính phủ đoàn kết dân tộc mà chính ông từng thành lập.

Yashar tuyên bố nếu đảng Likud và các đồng minh thực sự muốn thành lập một chính phủ đoàn kết rộng rãi, họ cần công khai chấm dứt liên minh với các lực lượng cực đoan, chấp nhận bốn nguyên tắc của ông Eisenkot và sẵn sàng tham gia chính phủ do ông này đứng đầu. Đáng chú ý, lời mời không đề cập trực tiếp đến ông Netanyahu, người mà ông Eisenkot nhiều lần yêu cầu rút khỏi đời sống chính trị, cùng các lãnh đạo chủ chốt khác liên quan đến sự kiện ngày 7/10/2023.

Bốn nguyên tắc của ông Eisenkot gồm: công nhận Israel là nhà nước Do Thái và dân chủ; chấp nhận các giá trị của Tuyên ngôn Độc lập Israel; thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với tất cả mọi người; và công nhận Hamas là tổ chức khủng bố, cam kết loại bỏ năng lực quân sự và quyền kiểm soát của lực lượng này.

Trước đó, trong thông điệp video, ông Netanyahu cảnh báo chính phủ do ông Eisenkot thành lập với sự ủng hộ của các đảng Arập sẽ làm suy yếu Israel từ bên trong và không có khả năng chiến đấu chống Hamas. Thủ tướng Israel đồng thời kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc với sự tham gia của đảng Likud và các đối tác theo đường lối dân tộc chủ nghĩa cực hữu cũng như các đảng Do Thái giáo chính thống.

Likud cũng đang chuẩn bị kháng cáo kết quả cuộc bầu cử vừa qua, với cáo buộc các đảng Arập sử dụng ứng dụng điện tử theo dõi cử tri nhằm tăng tỷ lệ đi bỏ phiếu, trái với phán quyết của Tòa án Tối cao Israel trước ngày bầu cử. Đơn kháng cáo dự kiến được gửi lên Tòa án Jerusalem, nhưng có thể chưa được nộp trước ngày 17/11, hạn chót để thực hiện thủ tục này. Phạm vi kháng cáo, có thể bao gồm toàn bộ hoặc một phần kết quả bầu cử, vẫn đang được cân nhắc.