Tổng thống Israel cảnh báo nguy cơ chia rẽ, kêu gọi các đảng nhượng bộ

Tổng thống Israel Isaac Herzog kêu gọi các đảng phái thỏa hiệp và sớm thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử. (Nguồn: The Boston Globe)

Phát biểu trong khuôn khổ các cuộc tham vấn, Tổng thống Herzog nhấn mạnh, Israel cần “sự sáng tạo, đổi mới, lòng dũng cảm và thiện chí” để vượt qua những bất đồng chính trị.

Nhà lãnh đạo Israel cho rằng, các bên có thể phải điều chỉnh một số cam kết tranh cử để phù hợp với tình hình thực tế, song vẫn cần giữ vững những giá trị và nguyên tắc của mình.

Ông Isaac Herzog đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm thành lập chính phủ mới nhằm bảo đảm sự ổn định chính trị.

Bên cạnh đó, Tổng thống Herzog lên án những phát ngôn thù ghét nhằm vào các đảng đại diện cho cộng đồng Arab, nhóm chiếm khoảng 20% dân số Israel.

Nhà lãnh đạo khẳng định sự tôn trọng đối với cộng đồng thiểu số này, đồng thời cảnh báo những lời lẽ kỳ thị đang làm gia tăng căng thẳng trong xã hội.

Theo quy trình, các cuộc tham vấn giữa Tổng thống Herzog và đại diện các đảng phái sẽ diễn ra trong hai ngày.

Sau đó, Tổng thống sẽ giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho một ứng cử viên, với thời hạn 28 ngày và có thể gia hạn thêm 14 ngày nếu cần thiết.

Israel từng nhiều lần gặp khó khăn trong việc thành lập chính phủ do tình trạng phân hóa trên chính trường.

Sau cuộc bầu cử tháng 11/2022, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đảng Likud mất 58 ngày để thành lập chính phủ. Trước đó, nước này đã phải tổ chức 5 cuộc bầu cử trong giai đoạn 2019-2022.

(theo The Jerusalem Post)