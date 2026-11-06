Tổng thống Israel ấn định thời điểm chỉ định người thành lập chính phủ

Tổng thống Israel Isaac Herzog phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 5/11, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã kết thúc các cuộc tham vấn với đại diện các đảng chính trị được bầu vào Quốc hội khóa 26, song chưa quyết định chính thức giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho ứng cử viên nào.

Tổng thống Herzog cho biết sẽ tiếp tục trao đổi trực tiếp với lãnh đạo một số đảng trước khi đưa ra quyết định vào ngày 8/11 tới, trong bối cảnh các lực lượng đối lập với Thủ tướng Benjamin Netanyahu có số ghế ủng hộ lớn hơn nhưng vẫn tồn tại những bất đồng nội bộ.

Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc tham vấn tại Dinh Tổng thống ở Jerusalem, ông Herzog cho biết đã gặp đại diện tất cả các đảng và tiến hành các cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi nhằm tìm kiếm những phương án khác nhau cho việc thành lập chính phủ.

Theo kết quả tham vấn, các đảng có tổng cộng 67 nghị sỹ đề cử ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar, làm người đứng ra thành lập chính phủ, trong khi các đảng có tổng cộng 46 nghị sỹ đề cử đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu, lãnh đạo đảng Likud.

Tuy nhiên, Tổng thống Herzog nhấn mạnh kết quả tham vấn dù có vẻ rõ ràng nhưng chưa đủ để ông đưa ra quyết định ngay lập tức.

Theo quy định pháp luật, Tổng thống có trách nhiệm xác định ứng cử viên thực sự có khả năng thành lập chính phủ, trong khi điều này hiện chưa hoàn toàn rõ ràng do các bên tồn tại những bất đồng và quyền phủ quyết lẫn nhau, không chỉ giữa hai khối chính trị mà còn trong nội bộ từng khối.

Ông Herzog cho biết sẽ trực tiếp trao đổi với một số lãnh đạo đảng để làm rõ khả năng hình thành liên minh cầm quyền, đồng thời khẳng định sẽ giao nhiệm vụ cho một nghị sỹ thành lập chính phủ vào ngày 8/11 tới.

Việc ông Eisenkot nhận được sự ủng hộ của các đảng nắm giữ 67 ghế tại Quốc hội khóa mới cho thấy các lực lượng đối lập đang có lợi thế về số lượng nghị sỹ so với phe của ông Netanyahu. Tuy nhiên, con số này chưa đồng nghĩa với việc một liên minh cầm quyền mới đã được hình thành.

Những khác biệt về đường lối chính sách, thành phần nội các và phân chia các vị trí chủ chốt vẫn là những vấn đề cần giải quyết trong quá trình thương lượng.

Một trong những vấn đề đang gây chú ý là việc lựa chọn Chủ tịch Quốc hội khóa 26 thay thế ông Amir Ohana, một đồng minh của Thủ tướng Netanyahu. Các đảng Yisrael Beytenu, Dân chủ và Ra’am đã đề nghị đưa việc bầu chủ tịch mới vào chương trình nghị sự của phiên khai mạc Quốc hội dự kiến ngày 10/11.

Các đảng đối lập có đủ số ghế để thúc đẩy việc thay đổi vị trí này, song hiện chưa thống nhất được ứng cử viên thay thế./.