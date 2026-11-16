Tổng thống Iraq kêu gọi ông Trump thực hiện cam kết chấm dứt các cuộc xung đột trên thế giới

Theo bài phát biểu do Mạng tin tức Breitbart công bố ngày 15/11, ông Amedi cho rằng Tổng thống Trump có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng không chỉ ở Trung Đông mà còn trên toàn thế giới. Ông kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ quay trở lại ưu tiên từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 là chấm dứt các cuộc xung đột, trong đó có cuộc xung đột tại Iran, xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo Tổng thống Iraq, Baghdad có vị thế thuận lợi để hỗ trợ tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran nhờ duy trì quan hệ lâu dài với cả hai nước. Ông cho biết đã chuyển thông điệp tương tự tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc gặp ngày 12/11 tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), đồng thời khẳng định Iraq không mong muốn chiến tranh và sẵn sàng hỗ trợ các bên tiến tới hòa bình.

Tổng thống Iraq cũng đề cập kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần đây tại Mỹ, cho rằng những thất bại của đảng Cộng hòa cho thấy dư luận phản đối cuộc xung đột, đồng thời cho rằng Washington và Tehran cuối cùng sẽ cần tìm được tiếng nói chung. Theo ông Amedi, cuộc xung đột đang gây tổn hại cho các nền kinh tế trên khắp Trung Đông, trong đó có Iraq. Việc chấm dứt xung đột sẽ góp phần khôi phục ổn định khu vực và khuyến khích đầu tư nước ngoài.

Ông Amedi bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump sẽ tới thăm Iraq, đồng thời nhấn mạnh quan hệ của Baghdad với Washington và Tehran được duy trì độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau.