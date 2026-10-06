Tổng thống Iran tuyên bố đàm phán với Mỹ là 'vô nghĩa'

Theo WANA, Tổng thống Iran Pezeshkian ngày 5/10 nhận định Mỹ không thực sự tìm kiếm một giải pháp đối thoại cho cuộc xung đột Trung Đông và việc đàm phán với Washington là "vô nghĩa".

"Việc đàm phán sẽ không có ý nghĩa gì nếu đối phương liên tục tấn công, siết trừng phạt, gây áp lực rồi nuốt lời. Iran đã 3 lần bị tấn công sau các cuộc đàm phán, điều này cho thấy Mỹ không thực sự muốn đối thoại. Chúng tôi sẽ không chấp nhận cách tiếp cận như vậy", ông Pezeshkian cho biết.

Cũng theo Tổng thống Pezeshkian, Iran sẵn sàng cho phép cộng đồng quốc tế kiểm chứng các hoạt động hạt nhân của nước này. Tuy vậy, thông tin về các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học Iran trong một số trường hợp đã bị rò rỉ khi các thanh sát viên quốc tế có mặt, sau đó trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Cùng ngày 5/10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã cáo buộc Mỹ không tôn trọng các cam kết trong bản ghi nhớ Islamabad, khiến lòng tin vào tiến trình đàm phán suy giảm. Ngoài ra, ông Ghalibaf cũng nhắc lại việc Iran sẽ không mở cửa eo biển Hormuz cho đến khi 7 điều kiện do Tehran đưa ra trên cơ sở bản ghi nhớ Islamabad được đáp ứng.

"Mỹ đã không đạt được các mục tiêu đề ra bằng biện pháp quân sự và sau đó cũng không thực hiện đầy đủ các cam kết trong biên bản ghi nhớ", ông Ghalibaf nói.

Liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 5/10 thông báo lực lượng này đã chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 130 tàu và vô hiệu hóa 3 phương tiện từ chối tuân thủ lệnh phong tỏa ở khu vực này.

"Kể từ tháng 7 đến nay, chúng tôi vẫn đang thực thi nghiêm ngặt việc phong tỏa hàng hải đối với Iran và sẵn sàng hành động nhanh chóng, chống lại mọi nỗ lực hòng vượt qua lệnh cấm", Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper nhấn mạnh.