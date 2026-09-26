Tổng thống Iran tiết lộ về tình trạng sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24/9 cho biết ông đã gặp trực tiếp Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei trong khoảng 1-1,5 tháng trước, trong bối cảnh tình trạng sức khỏe và khả năng điều hành đất nước của ông Khamenei vẫn là chủ đề được quan tâm.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Mỹ bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, ông Pezeshkian nói cuộc gặp kéo dài khoảng 7 giờ. Hai người ngồi trên sàn, tựa vào gối và thỉnh thoảng đứng dậy đi lại.

"Tôi không thấy Lãnh tụ Tối cao có bất cứ trở ngại nào về sức khỏe hay thể trạng", ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran cũng khẳng định ông Khamenei vẫn thường xuyên tham vấn với các quan chức chính phủ và đưa ra chỉ đạo về việc thực thi chính sách.

Tuy nhiên, những thông tin này hiện chủ yếu xuất phát từ các quan chức Iran và chưa được kiểm chứng độc lập.

Ông Khamenei gần như không xuất hiện công khai trong nhiều tháng qua. Reuters hồi tháng 8 đưa tin việc nhà lãnh đạo Iran vắng bóng trước công chúng đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe và khả năng trực tiếp điều hành đất nước.

Phía Iran khẳng định ông vẫn nắm quyền và tiếp tục đưa ra các chỉ đạo quan trọng.

CNN cũng từng ghi nhận những thông tin trái chiều về tình trạng của ông Khamenei. Một số nguồn tại Iran cho rằng ông vẫn còn sống và điều hành đất nước, trong khi những người khác đặt câu hỏi vì chưa có hình ảnh hoặc bản ghi âm mới cho thấy ông xuất hiện công khai.

Việc ông Pezeshkian công khai kể về cuộc gặp kéo dài 7 giờ vì vậy có ý nghĩa đáng chú ý.

Đây là một trong những tuyên bố trực tiếp nhất của một quan chức cấp cao Iran nhằm khẳng định ông Khamenei vẫn có thể hoạt động và giữ vai trò trong hệ thống lãnh đạo.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Pezeshkian cũng bác bỏ cáo buộc Iran từng có kế hoạch ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc các thành viên gia đình ông.

Tổng thống Iran nói chính phủ nước này chưa bao giờ có chủ trương như vậy, dù công khai hay bí mật.

Những tuyên bố của ông Pezeshkian được đưa ra trong lúc Tehran đang chịu sức ép quân sự và ngoại giao lớn.

Iran đồng thời duy trì các cuộc tiếp xúc gián tiếp với Washington nhằm tìm cách chấm dứt chiến sự và giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.