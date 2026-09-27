Tổng thống Iran thừa nhận không còn tin vào đàm phán với Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Al Jazeera ngày 27/9, ông Pezeshkian nêu rõ lập trường của Iran về những vấn đề then chốt đồng thời vạch ra ranh giới rõ ràng về khả năng nối lại đối thoại ngoại giao với Mỹ. Nhà lãnh đạo Iran viện dẫn những lần Mỹ liên tiếp vi phạm tiến trình ngoại giao, tiến hành các cuộc tấn công và áp đặt lệnh pháp trừng phạt sau mỗi vòng đàm phán với Tehran.

Tổng thống Pezeshkian tiết lộ Qatar và Pakistan hiện đóng vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ, đồng thời chuyển tải các thông điệp từ Tehran tới Washington. Ông cũng bổ sung rằng các cuộc trao đổi này dựa trên Bản ghi nhớ Islamabad đã được ký kết trước đó giữa hai nước. "Phía Mỹ cần làm rõ lập trường của họ về vấn đề này", ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng thống Iran bác bỏ khả năng gặp gỡ người đồng cấp Mỹ Donald Trump, với quan điểm cho rằng cuộc gặp như vậy sẽ chẳng mang lại kết quả gì bởi phía Mỹ đã không tuân thủ thỏa thuận mà họ từng ký kết”.

Khi được hỏi về khả năng giải quyết vấn đề eo biển Hormuz thông qua đối thoại, ông Pezeshkian cho rằng việc đóng cửa tuyến đường biển chiến lược này là phản ứng tất yếu trước biện pháp phong tỏa hải quân của Mỹ nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết thông qua đàm phán chứ không phải bằng vũ lực.

Ông khẳng định eo biển Hormuz "sẽ vẫn mở cửa cho hoạt động thương mại nếu đàm phán giải quyết được tranh chấp".

Về vấn đề an ninh khu vực, ông Pezeshkian cho rằng hòa bình và ổn định tại Tây Á có thể đạt được thông qua hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực mà không cần đến sự can thiệp hay hiện diện quân sự từ bên ngoài.

Ông đồng thời bác bỏ cáo buộc Iran can dự vào những diễn biến tại Yemen. "Những gì đang diễn ra ở Yemen không liên quan đến Iran", ông nói và cho biết thêm rằng Tehran luôn sát cánh cùng những bên phải chịu đựng sự bất công và áp bức.

Hơn nữa, ông Pezeshkian chỉ trích Israel và Mỹ vì hành vi "kích động các nước Hồi giáo chống lại nhau nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên của khu vực". Ông đồng thời cáo buộc Mỹ cùng Israel tấn công Iran bằng cách sử dụng không phận và lãnh thổ của các quốc gia Hồi giáo.

Ông nhận định Mỹ và Israel đã "lôi kéo" các nước trong khu vực vào cuộc chiến dựa trên ảo tưởng rằng chính quyền Iran "sẽ sụp đổ chỉ trong vài ngày", nhưng thực tế là người dân Iran vẫn kiên định trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Tổng thống Pezeshkian cũng đề cập đến âm mưu và thủ đoạn đang được dàn dựng nhằm chống lại Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng chiến lược của kẻ thù dựa trên việc gieo rắc sự chia rẽ. Ông đánh giá rằng sự đoàn kết và gắn kết nội bộ chưa từng có tại Iran đã đập tan các âm mưu chia rẽ này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 26/9, trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran liên quan đến eo biển Hormuz.

Trước đó hôm 24/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã đề xuất với Washington một kế hoạch dài 7 ngày để mở lại eo biển Hormuz. Đề xuất này được gửi tới Washington thông qua các bên trung gian.

Cùng ngày, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự đối với các hạn chế hàng không gần đây, đồng thời khẳng định Tehran đang nghiêm túc đàm phán với các quốc gia liên quan nhằm dỡ bỏ những hạn chế mà Iran cho là bất hợp pháp.