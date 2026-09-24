Tổng thống Iran thay đổi diễn văn trước LHQ vì bài phát biểu của ông Trump

Theo WANA, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24/9 đã tiết lộ một số thông tin xung quanh ngày làm việc đầu tiên của phái đoàn Tehran tại New York, Mỹ.

"Chúng tôi đã có một ngày bận rộn, nhưng sự kiện quan trọng nhất vẫn là bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Tôi có một bài diễn văn được chuẩn bị kỹ càng từ trước, nhưng cuối cùng đã không sử dụng đến nó, nhất là sau khi nghe bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump", ông Pezeshkian cho biết.

Dựa trên những gì mà ông Trump đã nói, ông Pezeshkian đã thay đổi bài phát biểu trước LHQ, tập trung vào việc mô tả thực tế những gì mà Mỹ đang áp đặt lên người dân Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

"Iran đã chứng kiến nhiều chỉ huy, nhà khoa học, nhân vật nổi bật, lãnh đạo đất nước, các bộ trưởng và những người dân bình thường bị sát hại. Trong khi những bên chịu trách nhiệm sau đó lại mô tả chúng tôi là một quốc gia khủng bố. Mỹ từ trước đến nay vẫn hành động theo cách này, nhưng hiếm khi Washington công khai nói về việc tiêu diệt một quốc gia như vậy", ông Pezeshkian nói.

Trong bài phát biểu ngày 22/9, Tổng thống Trump khẳng định hoạt động quân sự ở Trung Đông là "biện pháp cần thiết" để giải quyết một mối đe dọa đã bị bỏ qua trong thời gian dài, và ông sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh, người dân Iran vẫn sẽ kiên cường bất chấp sức ép từ Mỹ và sự hiện diện của phái đoàn Tehran tại New York là để bảo vệ lập trường và quyền lợi của người dân. Cũng theo ông Pezeshkian, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có nhiều cuộc gặp với quan chức ngoại giao của nhiều quốc gia, qua đó đạt được một số nhận thức chung về tình hình Trung Đông.

Tuy vậy, một số nghị sĩ bảo thủ Iran lại lên án việc ông Araghchi ngồi nghe bài phát biểu của Tổng thống Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. "Chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp giám sát của quốc hội, trong đó có cả việc luận tội, để chống lại Ngoại trưởng Araghchi. Việc ông ấy lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ là đáng hổ thẹn", nghị sĩ Iran Hossein Ali Haji-Deligani chỉ trích.

Theo truyền thông Iran, các nghị sĩ bảo thủ ở nước này đang không hài lòng trước thông tin cho rằng ông Araghchi đã đàm phán với các đặc phái viên Mỹ ở New York.