Tổng thống Iran phản ứng trước khả năng Mỹ sử dụng 'Mẹ của các loại bom'

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng Mỹ đã phát động chiến tranh chống Iran với lý do ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, trước khi lần đầu tiên sử dụng tên lửa tấn công chính xác PrSM tại Lamerd.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 11/11, ông Pezeshkian cho biết Washington hiện đang viện dẫn khả năng sử dụng loại bom được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom” để theo đuổi chính sách “ngoại giao bằng đe dọa”, đồng thời chỉ trích cách tiếp cận này “không phải là một sự mâu thuẫn, mà là điều đáng hổ thẹn”.

Tổng thống Iran đặt câu hỏi: “Ai đang đe dọa hòa bình và an ninh toàn cầu?”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Newsmax hôm 15/10 về những thông tin cho rằng chính quyền của ông đang cân nhắc sử dụng “mẹ của các loại bom” chống Iran, có thể là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh đây là vũ khí thông thường.

Tổng thống Trump nói: “Mẹ của các loại bom không phải là vũ khí hạt nhân”, đồng thời giải thích: “Đây chỉ là một quả bom có kích thước cực kỳ lớn”.

Ông tiếp tục khẳng định rằng loại vũ khí này không phải là vũ khí hạt nhân khi nói rằng: “Mẹ của các loại bom là một quả bom rất lớn, nhưng không phải bom hạt nhân”.

Nhà lãnh đạo Mỹ loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, cho rằng Washington không cần phải viện đến loại vũ khí này.

Tổng thống Trump nói: “Không, tôi sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không cần phải làm như vậy”, đồng thời đề cập đến khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có một địa điểm ngầm bị nghi ngờ mang tên Pickaxe Mountain.

Ông tuyên bố: “Hiện nay, chúng tôi đang xem xét Pickaxe Mountain. Có thể chúng tôi sẽ phải tới đó”, “Chúng tôi sẽ tấn công mục tiêu đó. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phá hủy nó”.

Khi được hỏi liệu chiến dịch như vậy có cần đến sự tham gia của bộ binh Mỹ hay không, ông Trump trả lời: “Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ vậy” và cho rằng nếu Mỹ rút lui trước khi bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, Washington có thể sẽ phải tiến hành thêm hành động quân sự trong vòng một năm.

Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi muốn bảo đảm rằng họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng dự đoán cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc, đồng thời cho biết Tehran đang đàm phán với Washington.

Tổng thống Trump nói: “Cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc. Nó sẽ kết thúc rất sớm”, “Bằng cách này hay cách khác, cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Và giá dầu sẽ lao dốc mạnh, giá xăng cũng vậy”.

Tổng thống Trump tuyên bố các quan chức Iran đã đề nghị Mỹ và Israel ngừng các hoạt động quân sự.

Ông cho biết: “Họ đã đề nghị chúng tôi làm ơn dừng lại. Và chúng tôi đã làm như vậy, bởi vì chúng tôi đang đàm phán với họ”.