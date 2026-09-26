Tổng thống Iran nói Tehran sẵn sàng đối thoại với Mỹ

"Khi có thể giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, chúng ta không nên tìm đến giải pháp bạo lực", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng ngày 24/9.

Cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi Tổng thống Pezeshkian phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

Ông khẳng định Iran sẽ "không quỳ gối" trước sức ép từ Mỹ, đồng thời cáo buộc Israel có những hành động dẫn tới cuộc xung đột hiện nay.

Tổng thống Pezeshkian cho rằng cuộc chiến mà Mỹ đang "áp đặt lên Iran" bắt nguồn từ "những hành động khiêu khích từ phía Israel".

Ông nhấn mạnh Tehran không muốn tiếp tục giao tranh và cho rằng Washington phải quyết định có muốn chấm dứt xung đột hay không.

"Chúng tôi không muốn tiếp tục cuộc chiến. Chính nước Mỹ phải là bên lựa chọn xem liệu họ có muốn chấm dứt chuyện này hay không", ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran đồng thời cho biết Tehran sẵn sàng đạt một thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ luật pháp quốc tế để chấm dứt xung đột.

Ông cũng bác bỏ ý tưởng rằng thời điểm chiến sự kết thúc, trước hay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, có ý nghĩa quyết định đối với Iran.

Những tuyên bố này được đưa ra trong lúc Iran và Mỹ vẫn duy trì các kênh tiếp xúc ngoại giao.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó đã thảo luận với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner thông qua các bên trung gian bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Các cuộc tiếp xúc chưa tạo ra bước đột phá ngay lập tức.

Iran cũng đã chuyển cho Mỹ một đề xuất mới thông qua các bên trung gian từ ngày 16/9. Theo Reuters, Tehran đề nghị mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quan trọng nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và biển Arab.

Việc Iran gắn khả năng mở lại tuyến hàng hải này với các điều kiện liên quan đến xung đột khiến Hormuz trở thành một trong những vấn đề trọng tâm trong các cuộc tiếp xúc giữa Tehran và Washington.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục duy trì sức ép kinh tế đối với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt. Tehran nhiều lần tuyên bố có khả năng ứng phó với các biện pháp này sau nhiều thập niên chịu sức ép kinh tế quốc tế.