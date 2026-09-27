Tổng thống Iran nói lý do chưa thể gặp ông Trump

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Pezeshkian nhấn mạnh việc tổ chức một cuộc gặp cấp cao là “rất khó khăn” khi Iran vẫn phải đối mặt với các biện pháp gây sức ép từ Washington. Ông cho rằng các hành động hiện nay của Mỹ khiến việc xây dựng lòng tin trở nên gần như bất khả thi.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Iran khẳng định Tehran vẫn sẵn sàng tuân thủ các cam kết nếu Mỹ có bước đi cụ thể nhằm giảm căng thẳng, đặc biệt trong khuôn khổ các đề xuất liên quan đến lộ trình đàm phán và vấn đề eo biển Hormuz.

Trước đó, hai bên được cho là đã có các kênh tiếp xúc gián tiếp bên lề Đại hội đồng LHQ, thảo luận về khả năng từng bước hạ nhiệt xung đột. Tuy nhiên, cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo tại New York đã không diễn ra như kỳ vọng.

Diễn biến này cho thấy dù các kênh đối thoại vẫn được duy trì, khoảng cách chính trị giữa Washington và Tehran vẫn còn lớn, khiến triển vọng đột phá trong quan hệ song phương tiếp tục chưa rõ ràng.