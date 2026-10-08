Tổng thống Iran nhận định về khả năng đạt thỏa thuận với Mỹ, nêu bật 'lằn ranh đỏ' của Tehran

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này sẵn sàng đạt thỏa thuận cân bằng và công bằng nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực. (Nguồn: Anadolu)

Theo Phủ Tổng thống Iran, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Pezeshkian đã thông báo về các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ thông qua trung gian Pakistan, đồng thời cho rằng “tiêu chuẩn kép" của Washington là trở ngại lớn nhất đối với việc đạt một thỏa thuận công bằng.

Tổng thống Pezeshkian khẳng định, Tehran sẵn sàng đạt một thỏa thuận “cân bằng và công bằng” nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực. Ông nhấn mạnh “lằn ranh đỏ” của Iran là lợi ích quốc gia và các quyền của người dân nước này, đồng thời cho rằng khả năng đạt thỏa thuận vẫn tồn tại nếu Mỹ tuân thủ các khuôn khổ pháp lý quốc tế.

Ông Pezeshkian cũng gọi các quốc gia vùng Vịnh là “những người anh em” của Iran và bày tỏ sự tiếc nuối về việc các căn cứ quân sự của Mỹ tại những nước này được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tehran sẵn sàng hợp tác với các nước láng giềng để bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực mà không có sự hiện diện hoặc can dự của các cường quốc bên ngoài khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Putin tái khẳng định Nga ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt giải pháp chính trị cho xung đột, đồng thời sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Ông nhấn mạnh cần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đồng thời ủng hộ yêu cầu của Tehran về bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra và các bảo đảm an ninh lâu dài nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công tiếp theo.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, Tehran sẽ thông qua các bên trung gian để trả lời các đề xuất của Mỹ về chấm dứt xung đột. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông Baghaei cho biết Iran đã nêu rõ “những cân nhắc và điều kiện” nhằm chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận và khôi phục an ninh tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Ông Baghaei xác nhận các thông điệp giữa Iran và Mỹ vẫn được trao đổi thông qua trung gian, đồng thời bác bỏ những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng, Tehran đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân. Ông cáo buộc Washington nhiều lần vi phạm các cam kết, trong đó có việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vào năm 2018.

Liên quan eo biển Hormuz, ông Baghaei cho biết, Iran và Oman đã đạt tiến triển trong các cuộc tham vấn nhằm khôi phục an ninh hàng hải. Hai bên đã thống nhất về tọa độ địa lý của các tuyến hàng hải an toàn theo cả chiều vào và chiều ra qua eo biển, đồng thời nhất trí về cách thức thông báo thỏa thuận này tới cơ quan quốc tế liên quan.