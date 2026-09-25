Tổng thống Iran nêu rõ mong muốn sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ ở Liên hợp quốc

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong cuộc trao đổi với các cơ quan báo chí vào hôm 24/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết chính phủ của ông sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh trước khi người Mỹ đi bỏ phiếu vào tháng 11 này.

Trao đổi với phóng viên bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Iran nói: “Chúng tôi không muốn vấn đề kéo dài đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, đồng thời bày tỏ: “Chúng tôi mong người Mỹ quay trở lại Biên bản ghi nhớ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.

Vào ngày 17/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký từ xa với Tổng thống Mỹ Donald Trump Bản ghi nhớ Islamabad trong đó đề ra kế hoạch cho một lệnh ngừng bắn tạm thời, nhưng cuối cùng Bản ghi nhớ Islamabad đã đổ vỡ.

Những phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc rằng ông tin chế độ Iran sẽ không đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc xung đột cho đến sau cuộc bầu cử vào mùa thu.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: “Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận ngay sau cuộc bầu cử bởi vì việc họ không làm như vậy là điều vô lý. Họ đang chờ xem tôi sẽ thể hiện thế nào trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.

Cũng trong ngày 22/9, Tổng thống Trump đã có cuộc họp đa phương với các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Tại đây, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump nói rằng ông tin tình hình với Iran có thể kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11, hoặc có thể sớm hơn.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi cho rằng tình hình với Iran có thể kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và có thể trước đó. Tôi không biết. Không ai có thể biết trước”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc chiến cuối cùng sẽ dẫn tới một trong hai kết quả: hoặc đạt được một thỏa thuận, hoặc giao tranh sẽ nhanh chóng kết thúc.

"Hãy nhìn xem, mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này hoặc cách khác. Hoặc là chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc mọi chuyện sẽ kết thúc rất, rất nhanh chóng", ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Iran có động lực rất lớn để họ đạt được một thỏa thuận và mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến phần lớn tập trung vào việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, khẳng định các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy.

Tổng thống Trump cũng đề cập tới cơ sở của Iran được biết đến với tên gọi "Núi Pickaxe" (Pickaxe Mountain), nói rằng Mỹ có thể tấn công địa điểm này nếu phát hiện hoạt động đáng kể tại đó.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi có thể sẽ phải cho nổ tung thêm một nơi nữa, Núi Pickaxe. Chúng tôi chưa thấy có nhiều hoạt động ở đó, nhưng nếu phát hiện, chúng tôi sẽ cho nổ tung nó ngay lập tức".