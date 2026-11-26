Để kêu gọi người dân hưởng ứng việc tiết kiệm điện, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã mời truyền thông nhà nước tới văn phòng, ghi lại cảnh ông làm việc trong bóng tối và không bật hệ thống sưởi để tiết kiệm điện. Trong đoạn video có phụ đề tiếng Anh, Tổng thống Iran nói tiếng Ba Tư với một phóng viên rằng "người dân, cũng như những người trong chính phủ như chúng tôi, phải hành động để chu trình sản xuất điện không bị gián đoạn".

Tổng thống Iran tay chỉ vào chiếc đèn bàn đang bật sáng trước mặt, cho rằng như vậy là đủ sáng rồi và không cần thiết phải bật tất cả đèn lên mới có thể hoàn thành công việc. Ống kính máy quay sau đó hướng lên trên, cho thấy một chùm đèn pha lê trong phòng không bật điện. Trong video cho thấy Tổng thống Pezeshkian còn giơ một thiết bị điều chỉnh nhiệt độ lên để chứng tỏ căn phòng nơi ông đang làm việc chỉ ở mức 18℃. Ông chia sẻ với phóng viên nếu tình hình "thực sự trở nên tồi tệ", ông sẽ chuyển toàn bộ nhân viên của mình sang một không gian nhỏ hơn để tiết kiệm điện tối đa.

Tổng thống Iran Pezeshkian làm việc trong căn phòng đã được tắt bớt điện. Ảnh: Royal News

Người đứng đầu Công ty Điện lực quốc gia Iran, ông Mohammad Allahdad phát biểu trên truyền hình nhà nước, cho biết, xét theo tình hình nguồn cung nhiên liệu của đất nước, ngành điện buộc phải áp đặt các biện pháp hạn chế phân phối điện kể từ ngày 22-11. Ông thông báo các đợt cắt điện dự kiến kéo dài tối đa hai giờ mỗi ngày, tùy thuộc vào từng khu vực. Trong những năm gần đây, Iran từng áp dụng các biện pháp tương tự do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại các nhà máy điện.

Tổng thống Pezeshkian nhận định các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đã làm trầm trọng thêm bài toán năng lượng trước thềm mùa đông.

Dù sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới, Iran từ lâu vẫn chật vật để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước. Hệ thống lưới điện xuống cấp của nước này cũng chịu cảnh thiếu đầu tư suốt nhiều năm, một phần do các lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ của phương Tây.