Tổng thống Iran nêu điều kiện để gặp người đồng cấp Trump

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News, ông Pezeshkian được hỏi liệu có sẵn sàng gặp hoặc mời ông Trump đến Iran hay không.

“Chừng nào họ chưa chấm dứt những hành động đang áp đặt lên chúng tôi mỗi ngày, thì thật khó để tin tưởng họ”, Tổng thống Pezeshkian trả lời.

Ông Pezeshkian cũng thừa nhận việc tổ chức một cuộc gặp như vậy sẽ rất khó khăn.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tehran và Washington đang tìm kiếm lộ trình chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Ngày 22/9, Tổng thống Trump cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp các bên trung gian để thảo luận về thỏa thuận liên quan đến Iran bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ngày 24/9, Reuters đưa tin Mỹ và Iran đã thảo luận về phương án chấm dứt xung đột theo từng giai đoạn, trong đó có việc mở lại eo biển Hormuz và Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã gửi một đề xuất thông qua Qatar, theo đó eo biển Hormuz có thể được mở lại trong vòng 7 ngày và các cuộc đàm phán sẽ được nối lại sau đó.

“Khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của chúng tôi, kế hoạch 7 ngày để mở lại eo biển sẽ bắt đầu”, ông nói.

Ngoại trưởng Iran cho biết thêm, theo Điều 5 của một biên bản ghi nhớ, Tehran đã cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải biển qua tuyến đường thủy chiến lược này, cho phép hoạt động hàng hải trở lại mức 60% so với bình thường.

Theo CBS News, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran sẽ tuân thủ các cam kết đạt được qua đàm phán nếu Washington chấp nhận đề xuất của Tehran, đồng thời nhấn mạnh cần có những bước đi cụ thể để khôi phục lòng tin.

Khả năng diễn ra các cuộc đàm phán trực tiếp thu hút sự chú ý sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng gặp ông Pezeshkian bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã không diễn ra tại New York.

Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, châm ngòi cho các đòn đáp trả từ phía Iran. Sau đó, một biên bản ghi nhớ về lệnh ngừng bắn giữa Tehran và Washington đã đổ vỡ, dẫn đến xung đột tái diễn.

Những nỗ lực ngoại giao mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp diễn liên quan đến cuộc xung đột, vấn đề eo biển Hormuz, các lệnh trừng phạt và chương trình hạt nhân của Iran.