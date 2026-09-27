Tổng thống Iran: Không còn tin tưởng đàm phán với Mỹ

Ngày 26/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chia sẻ với Al Jazeera rằng Iran không còn tin tưởng vào các cuộc đàm phán với Mỹ, khi các vòng thương lượng trước đây liên tiếp kết thúc bằng các cuộc tấn công và lệnh trừng phạt. Tuyên bố được đưa ra trong lúc Tehran chờ Washington phản hồi đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt xung đột.

“Chúng tôi không còn tin tưởng Mỹ và không biết có thể đạt được sự đồng thuận với họ dựa trên cơ sở nào”, ông Pezeshkian nói trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera.

Ông Pezeshkian và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Mỹ trong tuần này để tham dự kỳ họp của Liên Hợp Quốc. Tại đây, Iran đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh trong cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, đồng thời khơi thông eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Ông Araghchi cho biết các bước ban đầu sẽ mất khoảng 4-5 ngày. Eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào ngày thứ Sáu và “đến ngày thứ Bảy, các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng về những vấn đề hai bên cùng nhất trí”, ám chỉ chương trình hạt nhân Iran.

Theo đó, Washington sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, miễn áp dụng các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran, giải phóng khoảng 12 tỷ USD tài sản Iran đang bị đóng băng và tuân thủ lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực, bao gồm Lebanon và Yemen. Đổi lại, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz.

Ông Pezeshkian cho biết hai nước trung gian là Qatar và Pakistan chuyển các thông điệp của Iran tới Washington. Theo ông, các cuộc thương lượng dựa trên biên bản ghi nhớ (MoU) mà hai bên đạt được hồi tháng 6. Mỹ cần làm rõ lập trường đối với thỏa thuận này, vốn đã hết hiệu lực vào tháng trước.

Tuy nhiên, tờ Washington Post cho biết Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran. “Tôi bác bỏ đề xuất của họ”, ông Trump nói với các phóng viên khi lên trực thăng Marine One trước chuyến đi tới bang Tennessee.

“Họ muốn đạt một thỏa thuận trong đó eo biển được mở lại ngay lập tức bởi họ đang thua đậm”, ông nói thêm.