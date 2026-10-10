Tổng thống Iran kêu gọi về ngoại giao thực chất, khẳng định đối thoại chỉ có ý nghĩa khi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) tại thành phố Turkmenbashi, Turkmenistan, ngày 8/10. (Nguồn: Arab News)

Trong bài viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh, các tiến trình ngoại giao khu vực lúc này cần vượt ra khỏi khuôn khổ các phòng họp bàn tròn để đóng góp thiết thực vào việc ngăn ngừa xung đột, đồng thời kiến tạo những lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa các quốc gia láng giềng.

Thông điệp của nhà lãnh đạo được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đứng trước nhiều phép thử nghiêm trọng.

Căng thẳng âm ỉ giữa Tehran và Washington chưa tìm được lối thoát, xung đột tại Yemen có chiều hướng leo thang, cùng với các đợt tập kích nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng tại Vùng Vịnh đang đe dọa trực tiếp đến an toàn hàng hải qua hai huyết mạch chiến lược là eo biển Hormuz và Biển Đỏ.

Dù các nỗ lực đối thoại khu vực được xem là chìa khóa then chốt nhằm duy trì ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và tránh kịch bản bùng nổ xung đột diện rộng, Tổng thống Pezeshkian vẫn chưa nêu rõ các cơ chế hoặc sáng kiến hợp tác cụ thể nào mà Tehran dự kiến thúc đẩy trong thời gian tới.

Cùng ngày, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) ở Turkmenistan, ông Pezeshkian khẳng định, “đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa và có cơ hội thành công khi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, các cam kết từ cả hai phía, đồng thời không đi kèm sức ép hay đe dọa”.

“Đàm phán dưới sức ép của vũ lực không phải là đàm phán, mà là áp đặt và cưỡng ép”, nhà lãnh đạo nói, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt Iran sẽ tác động đến “thương mại khu vực, kết nối, năng lượng và trật tự”.

Trước đó, hôm 5/10, ông Pezeshkian cho rằng, đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh là vô ích, bởi kết quả chỉ là các cuộc tấn công lại tiếp diễn. “Khi đối phương ngày nào cũng sử dụng các biện pháp trừng phạt, gây sức ép và đe dọa, đồng thời liên tục phá vỡ cam kết, thì đàm phán chẳng còn ý nghĩa gì”, Tổng thống Iran bày tỏ.

Trong những tuần gần đây, Washington đã giảm các hoạt động quân sự, chuyển sang gây sức ép kinh tế và chưa tiến hành cuộc tấn công nào nhằm vào Iran kể từ ngày 1/9.

Mỹ và Israel cho rằng cuộc xung đột là cần thiết để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran từ lâu đã bác bỏ cáo buộc nước này theo đuổi mục tiêu đó.

(theo Arab News)