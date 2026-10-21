Tổng thống Iran gặp Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) bắt tay Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir tại Tehran ngày 20/10. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran)

Theo thông cáo đăng trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian nhấn mạnh, việc Mỹ vừa tăng cường trừng phạt, gây sức ép và chặn đường thoát của Iran, vừa kêu gọi đối thoại và đàm phán là điều “không thể thực hiện được”. Ông cho biết Iran đã sẵn sàng đối thoại.

Ông Pezeshkian cũng cho rằng các cáo buộc của Mỹ nhằm vào Iran thiếu cơ sở chính đáng, Iran đã thể hiện thiện chí trong đàm phán và kiểm tra về vấn đề hạt nhân trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir thông báo với phía Iran về các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ông Munir bày tỏ tiếc nuối khi biên bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ đạt được thông qua sự trung gian của Pakistan chưa được thực thi, đồng thời lo ngại có thể xảy ra một vòng xung đột mới. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao và cho biết Pakistan sẵn sàng hỗ trợ.

Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir dẫn đầu đoàn đại biểu đến thủ đô Tehran của Iran ngày 20/10 để tham vấn với phía Iran. Trong chuyến thăm, ông Munir còn gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Chủ tịch Quốc hội Hồi giáo Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei.