Tổng thống Iran đề cập khả năng kết thúc chiến tranh với Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 (UNGA) tại trụ sở Liên hợp quốc. Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24-9 cho rằng quyết định về thời điểm chấm dứt cuộc chiến phụ thuộc vào lựa chọn của Washington.

“Chúng tôi không muốn tiếp tục. Chính nước Mỹ phải lựa chọn xem có muốn chấm dứt chuyện này hay không”, Reuters dẫn lời ông Pezeshkian. Trước đó, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông khẳng định Tehran sẽ không đầu hàng trước sức ép từ Washington.

Phía Mỹ cũng duy trì lập trường cứng rắn. Tổng thống Donald Trump cho rằng Washington có thể tiếp tục gia tăng sức ép nếu không đạt được thỏa thuận, song đồng thời phát tín hiệu rằng một giải pháp thương lượng vẫn có thể đạt được.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng để ngỏ khả năng đối thoại nếu các cuộc trao đổi có triển vọng mang lại kết quả và đáp ứng các mục tiêu của Washington. Điều đó cho thấy kênh ngoại giao chưa hoàn toàn khép lại dù khoảng cách giữa hai bên vẫn lớn.

Bất đồng lớn nhất xoay quanh các điều kiện để chấm dứt chiến sự và chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ coi việc hạn chế năng lực hạt nhân của Tehran là mục tiêu trọng tâm trong khi Iran phủ nhận theo đuổi vũ khí hạt nhân và khẳng định quyền phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Các phát biểu cho thấy cả Washington và Tehran đều chưa đóng cánh cửa ngoại giao. Tuy nhiên, mỗi bên vẫn yêu cầu đối phương có bước đi cụ thể trước khi một tiến trình đàm phán thực chất có thể bắt đầu.

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