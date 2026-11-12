Tổng thống Iran: Các cuộc không kích của Mỹ-Israel để lại 1,5 triệu tấn CO2

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Hội nghị COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/11. (Nguồn: Edition.mv)

Theo hãng thông tấn Anadolu, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhà lãnh đạo Iran thông tin, các cuộc tấn công vào cơ sở nhiên liệu tại Asaluyeh đã làm phát thải khoảng 500.000 tấn CO2.

Trong khi đó, các cuộc không kích nhằm vào kho chứa nhiên liệu gần thủ đô Tehran khiến lượng khí thải tăng thêm 1 triệu tấn.

Trước đó, Israel đã không kích các kho chứa dầu tại Tehran vào ngày 7/3 và những cơ sở xử lý khí đốt ở Asaluyeh, miền Nam Iran, vào ngày 18/3.

Theo Tổng thống Pezeshkian, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã gây ra những đám cháy lớn, làm phát tán nhiều chất ô nhiễm vào khí quyển.

Nhà lãnh đạo Iran cho rằng, thực trạng này cho thấy sự mâu thuẫn giữa nỗ lực cắt giảm khí nhà kính của cộng đồng quốc tế và những tác động tiêu cực đến môi trường từ xung đột quân sự.

Bên cạnh đó, các cuộc tấn công nhằm vào khu bảo tồn thiên nhiên và trạm kiểm lâm tại Iran còn gây tổn hại tài nguyên, đe dọa môi trường sống của các thế hệ tương lai.

Đề cập tình hình tại Dải Gaza, Tổng thống Pezeshkian chỉ trích các chiến dịch quân sự của Israel, cho rằng, hành động phá hủy cơ sở hạ tầng, nguồn nước và hệ sinh thái đang khiến khu vực này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cả về nhân đạo lẫn môi trường.

Trước những hậu quả trên, nhà lãnh đạo Iran kêu gọi các tổ chức quốc tế tiến hành ghi nhận, đánh giá thiệt hại môi trường do hoạt động quân sự của Mỹ và Israel tại Iran và Gaza gây ra, đồng thời thiết lập cơ chế xác định trách nhiệm và bồi thường.

Về nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu trong nước, Tổng thống Pezeshkian cho biết, công suất năng lượng tái tạo đã lắp đặt của Iran tăng từ 1.250 MW lên hơn 6.150 MW trong hai năm qua.

Riêng năm 2026, quốc gia Trung Đông này sản xuất hơn 4,5 tỷ kwh điện sạch, góp phần tránh phát thải khoảng 2,5 triệu tấn CO2.

Khẳng định hòa bình và bảo vệ môi trường có mối quan hệ mật thiết, Tổng thống Iran nhấn mạnh, việc chấm dứt xung đột và duy trì ổn định lâu dài là điều kiện thiết yếu để bảo vệ hành tinh trước những thách thức ngày càng lớn của biến đổi khí hậu.

(theo Anadolu)