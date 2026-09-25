Tổng thống Iran bác tham vọng bom hạt nhân, sẵn sàng mở cửa cho kiểm chứng quốc tế

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trả lời phỏng vấn Fox News tại New York ngày 24/9. (Nguồn: Fox News)

Khi được hỏi Iran có mong muốn sở hữu bom hạt nhân hay không, Tổng thống Pezeshkian bác bỏ dứt khoát, đồng thời dẫn lại quan điểm tôn giáo của lãnh đạo tối cao Iran rằng, việc sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt là điều bị cấm.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh chương trình hạt nhân của Tehran tiếp tục là một trong những vấn đề trọng tâm trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa nước này và Mỹ.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Iran cho biết, Tehran sẵn sàng pha loãng lượng uranium đã được làm giàu và chấp nhận cơ chế xác minh từ bên ngoài nhằm giảm căng thẳng xoay quanh chương trình hạt nhân.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh, Iran sẵn sàng cho phép các bên quốc tế kiểm tra chương trình hạt nhân của nước này, song phản đối các biện pháp gây sức ép và phong tỏa.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Iran khẳng định, Tehran sẵn sàng đạt thỏa thuận với Mỹ nếu tiến trình được đặt trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Đồng thời cho rằng, Tehran từng đạt một khuôn khổ thỏa thuận với Washington nhưng tiến trình sau đó đổ vỡ, qua đó nhấn mạnh nhu cầu khôi phục đối thoại thay vì tiếp tục gia tăng sức ép.

Trong khi đó, căng thẳng xoay quanh chương trình hạt nhân Iran tiếp tục gắn chặt với nỗ lực tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trước đó, Tổng thống Pezeshkian cho biết, Tehran không muốn xung đột kéo dài và cho rằng, Washington là bên có vai trò quyết định trong lựa chọn chấm dứt tình trạng đối đầu.