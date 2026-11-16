Tổng thống Indonesia xin lỗi Singapore và Malaysia vì khói mù từ các vụ cháy rừng

Theo Reuters, ngày 15/11, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã thay mặt chính phủ nước này gửi lời xin lỗi tới Singapore và Malaysia vì những tác động từ các vụ cháy rừng tại Indonesia. Lời xin lỗi được ông đưa ra trong một phiên họp thuộc khuôn khổ Hội nghị ASEAN.

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Thông tin được công bố trong tuyên bố của Phủ Tổng thống Indonesia hôm Chủ nhật. Tại đây, ông Prabowo thừa nhận những ảnh hưởng mà tình trạng cháy rừng có thể gây ra đối với người dân các quốc gia láng giềng, đồng thời khẳng định Indonesia sẽ tiếp tục triển khai những biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát tình hình.

Tổng thống Indonesia nhấn mạnh chính phủ nước này đã và sẽ tiếp tục có những hành động cứng rắn đối với các doanh nghiệp liên quan đến những vụ cháy rừng. Bên cạnh đó, Indonesia đang chuẩn bị thành lập một cơ quan mới chuyên trách nhằm tăng cường công tác phòng ngừa và ứng phó với cháy rừng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Indonesia đang phải đối mặt với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng nhất trong vòng 11 năm qua. Theo Reuters, những đám cháy đã thiêu rụi diện tích đất rộng lớn, tập trung chủ yếu tại các đảo Sumatra, Borneo và Papua.

Khói bụi từ các vụ cháy không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân Indonesia mà còn làm giảm chất lượng không khí tại một số quốc gia trong khu vực. Singapore và Malaysia là những nước thường xuyên chịu tác động từ hiện tượng khói mù xuyên biên giới, vốn có liên quan đến các vụ cháy rừng và cháy đất than bùn tại Indonesia.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro đánh giá Indonesia đã thể hiện sự thẳng thắn khi trình bày những biện pháp mà nước này triển khai để giải quyết tình trạng cháy rừng.

Bà Lazaro cho biết các nhà lãnh đạo ASEAN cũng khuyến khích các quốc gia thành viên ưu tiên phê chuẩn thỏa thuận thành lập Trung tâm Điều phối ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Đây được xem là một trong những cơ chế hợp tác khu vực nhằm tăng cường khả năng phối hợp, giám sát và ứng phó với tình trạng khói mù có nguồn gốc từ các vụ cháy rừng.

Vấn đề khói mù xuyên biên giới từ lâu đã là thách thức môi trường đối với Đông Nam Á. Do đặc điểm thời tiết và hướng gió, khói từ các đám cháy tại một quốc gia có thể lan sang nhiều nước khác, gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí, hoạt động kinh tế và đời sống người dân.

Ảnh: ANTARA/HO-BPMI Presidential Secretariat

Việc Tổng thống Prabowo công khai xin lỗi Singapore và Malaysia, đồng thời cam kết xử lý các doanh nghiệp liên quan, được xem là động thái thể hiện trách nhiệm của Indonesia trước vấn đề môi trường có tính chất khu vực. Tuy nhiên, hiệu quả của những cam kết này sẽ phụ thuộc đáng kể vào các biện pháp thực thi, công tác giám sát và sự phối hợp giữa các quốc gia ASEAN trong thời gian tới.