Tổng thống Indonesia xin lỗi Singapore và Malaysia về thảm họa khói bụi

Phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila (Philippines), ông Prabowo thừa nhận cháy rừng đã vượt khỏi tầm kiểm soát trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí và đời sống người dân các nước láng giềng.

Dù cho rằng thảm họa "không phải lỗi của chúng tôi" và Indonesia "đã làm hết sức mình", ông Prabowo vẫn bày tỏ sự tiếc nuối. "Thay mặt Chính phủ và nhân dân Indonesia, chúng tôi xin lỗi nếu như đã gây ra sự chịu đựng cho người dân Singapore và Malaysia", ông nói.

Nhà lãnh đạo Indonesia cam kết áp dụng chính sách "không khoan nhượng" với các doanh nghiệp vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy hoặc liên quan đến hoạt động đốt rừng trái phép. Cảnh sát nước này đang điều tra 104 công ty. Chính quyền Indonesia đã thu hồi 17 giấy phép nhượng quyền đất đai, 11 doanh nghiệp bị khởi tố và 23 công ty khác chuẩn bị đối mặt với các cáo buộc pháp lý.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: FB/Prabowo Subianto

Indonesia cũng huy động lực lượng quy mô lớn để ứng phó thảm họa. "Chúng tôi đã triển khai 71.000 lính chữa cháy rừng. 16 người đã thiệt mạng, nhiều người khác bị thương trong khi chiến đấu với giặc lửa, và chúng tôi đã mất hai máy bay trực thăng", ông Prabowo cho biết.

Tổng thống Subianto tuyên bố Chính phủ Indonesia sẽ cải tổ chiến lược ứng phó, chuyển từ tập trung chữa cháy và khắc phục hậu quả sang chủ động phòng ngừa. Jakarta đang chuẩn bị thành lập một cơ quan chuyên trách cùng các chương trình hành động nhằm nâng cao năng lực kiểm soát nguy cơ cháy rừng.

Theo hệ thống giám sát mất rừng Nusantara Atlas, các vụ cháy từ đầu năm tại Borneo, Sumatra và Papua đã thiêu rụi khoảng 2,88 triệu ha rừng. Thời tiết khô hạn bất thường do El Niño mạnh kết hợp với biến đổi khí hậu, hoạt động phát quang rừng và việc thoát nước tại các đầm lầy than bùn khiến nhiều đám cháy âm ỉ kéo dài.

Thảm họa gây khủng hoảng y tế tại Indonesia, với hơn 283.270 ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính được ghi nhận tại 7 tỉnh bị ảnh hưởng tính đến ngày 13/10. Tại thành phố Palangkaraya, tỉnh Trung Kalimantan, nồng độ bụi mịn PM2.5 từng lên tới 308,2 microgram/m³, mức nguy hại cho sức khỏe.

Khói bụi cũng khiến Singapore và Kuala Lumpur nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới hồi tháng 10.

Lời xin lỗi của ông Prabowo nhận được phản hồi tích cực từ các lãnh đạo ASEAN. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 15/11 đánh giá cao "những nỗ lực chưa từng có" của Tổng thống Indonesia và sự hy sinh của lực lượng cứu hộ.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đề xuất các sáng kiến Ngoại giao Khoa học và Quỹ Khói bụi Bền vững. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Ma. Theresa Lazaro kêu gọi các nước sớm phê chuẩn hiệp định thành lập Trung tâm Điều phối Kiểm soát Ô nhiễm Khói bụi Xuyên biên giới ASEAN.