Tổng thống Indonesia bổ nhiệm mới nhiều bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao

Theo đó, ông Arrmanatha Nasir được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, thay ông Sugiono. Trước khi được thăng chức, ông Arrmanatha Nasir giữ vị trí Thứ trưởng Ngoại giao và là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp.

Ông Sugiono được chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa.

Trong lĩnh vực công nghiệp, chính trị gia thuộc Đảng Golkar Muhammad Sarmuji được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công nghiệp, thay ông Agus Gumiwang Kartasasmita.

Ông Arrmanatha Nasir (bên trái) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao mới của Indonesia, thay thế ông Sugiono (bên phải), người hiện giữ chức Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa. Ảnh: CC/Wiki

Ông Dudung Abdurachman, Chánh văn phòng Tổng thống, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Chính trị và An ninh.

Trong khi đó, ông Bahlil Lahadalia được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Điều phối Hạ nguồn và Chuyển đổi Năng lượng, vị trí mới được thành lập trong nội các. Ông Bahlil đồng thời tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản.

Tổng thống Prabowo cũng thay đổi lãnh đạo lực lượng cảnh sát quốc gia. Ông Suyudi Ario Seto, người đứng đầu Cơ quan Phòng chống Ma túy Quốc gia nước này, được bổ nhiệm làm người đứng đầu lực lượng cảnh sát, thay ông Listyo Sigit Prabowo.

Sau đó, ông Listyo được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn phòng Điều hành của Tổng thống.

Đợt cải tổ mới diễn ra chưa đầy ba tuần sau khi ông Prabowo thay Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa vào ngày 14/9. Người được bổ nhiệm thay ông Purbaya là ông Suahasil Nazara, cấp phó của ông tại Bộ Tài chính Indonesia.

Trong đợt cải tổ ngày 1/10, Tổng thống Prabowo cũng bổ nhiệm một loạt thứ trưởng. Ông Drajad Hari Wibowo được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Điều phối Kinh tế, trong khi ông Nurkholisoh Ibnu Aman và ông Luky Alfirman cùng giữ chức Thứ trưởng Tài chính.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, ông Muhammad Saleh Mustafa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Nông nghiệp. Ông Irwan Meilano đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Hàng hải và Thủy sản.