Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev bày tỏ vui mừng khi thăm lại Việt Nam sau hơn 10 năm. Ông đặc biệt ấn tượng về những thành tựu to lớn của Việt Nam.

Tổng thống nhấn mạnh truyền thống lịch sử và hợp tác quý báu giữa hai nước trong quá khứ, đặc biệt là quan hệ tốt đẹp và tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Ông khẳng định sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác to lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Chính phủ hai nước đã tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được, nhất là trong chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Azerbaijan hồi tháng 5/2025.

Tổng thống Ilham Aliyev cho biết, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Azerbaijan tại khu vực Đông Nam Á. Ông mong muốn phát triển hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược đã được thiết lập.

Azerbaijan sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, giao lưu nhân dân.

Về hợp tác chính trị - ngoại giao, hai nhà lãnh đạo nhận định ý nghĩa của việc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2027 và nhất trí cần phối hợp tổ chức các hoạt động phong phú nhân sự kiện này.

Hai bên nhất trí cho rằng, năng lượng - dầu khí là thế mạnh vượt trội và có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai bên tích cực triển khai các dự án cụ thể tại mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổng thống Ilham Aliyev ủng hộ hai bên tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều thập kỷ qua, thúc đẩy các dự án hợp tác mới có tính khả thi trong thăm dò, khai thác và chế biến cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Ilham Aliyev thống nhất cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng phát triển hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương...

Về hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, hai bên nhấn mạnh về việc tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò điều phối của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, toàn diện trong các lĩnh vực cùng quan tâm như công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo…

Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối vận tải đường sắt liên tuyến giữa Việt Nam và Azerbaijan qua Trung Á, hành lang vận tải, logistics xuyên biển Caspi nhằm góp phần tăng cường trao đổi thương mại, liên kết khu vực và khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác, qua đó mang lại lợi ích cụ thể cho cả hai nước.

Nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Azerbaijan

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Tổng thống Ilham Aliyev.

Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước. Ông bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev

Nhấn mạnh vai trò của hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova nhân dịp tham dự hội nghị Chủ tịch Quốc hội thế giới tại Thụy Sĩ tháng 7/2025.

Theo ông, hai Quốc hội cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương và phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp và giám sát tối cao trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, giám sát, đôn đốc và tạo thuận lợi cho hai Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp hai nước triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Azerbaijan thúc đẩy quan hệ với ASEAN, AIPA.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, đẩy mạnh trao đổi và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới, giữa Quốc hội hai nước.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác nghị viện, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi cho việc đi lại, hợp tác giữa công dân và doanh nghiệp

Azerbaijan coi trọng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp và đã thúc đẩy nhiều sáng kiến quan trọng trong hợp tác liên nghị viện ở các tổ chức đa phương, nhất là trong khuôn khổ Phong trào Không liên kết. Trong vai trò Chủ tịch Phong trào Không liên kết, Azerbaijan đã thúc đẩy hợp tác Nam - Nam.

Về kinh tế, Tổng thống nhấn mạnh tiềm năng hợp tác lớn giữa hai nước, nhấn mạnh vị trí địa lý thuận lợi của Azerbaijan trong kết nối châu Á - châu Âu. Tổng thống Ilham Aliyev đề nghị hai bên sớm thúc đẩy miễn thị thực, nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai thủ đô (Hà Nội và Baku) nhằm tăng cường du lịch, thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược, tăng cường phối hợp triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao và khai thác tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và logistics...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Tổng thống thứ nhất, phu nhân Tổng thống Azerbaijan Mehriban Aliyeva. Ảnh: TTXVN

Chiều nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp bà Mehriban Aliyeva, Phó Tổng thống thứ nhất, phu nhân Tổng thống Azerbaijan.

Giữa tiết trời se lạnh, Phó Chủ tịch nước đã mời phu nhân Mehriban Aliyeva thưởng thức cà phê trứng ấm nóng và bánh cốm dẻo thơm, cùng nghe nhân viên quán cà phê Giảng giới thiệu về nguồn gốc, nét đặc trưng của cà phê trứng Hà Nội.

Trần Thường