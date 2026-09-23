Tổng thống Hàn Quốc: Quyết tâm của Tổng thống Trump đã tạo ra cơ hội thay đổi quý giá

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Lee Jae Myung cho hay: “Tôi hy vọng đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ, vốn bị đình trệ trong thời gian dài, có thể được nối lại mà không chậm trễ”.

Theo nhà lãnh đạo, Seoul sẽ tạo nền tảng để đối thoại Mỹ-Triều phát triển thành đối thoại giữa các bên liên quan, hướng tới chấm dứt tình trạng chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên và chuyển sang một cơ chế hòa bình.

Hai miền Triều Tiên về kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến, thay vì một hiệp ước hòa bình.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: “May mắn thay, quyết tâm của Tổng thống Trump gần đây đã tạo ra một cơ hội thay đổi quý giá”, ám chỉ việc ông chủ Nhà Trắng nhiều lần bày tỏ sự quan tâm đến việc đối thoại với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông bày tỏ tin tưởng đối thoại Mỹ-Triều có thể tạo khuôn khổ để bình thường hóa quan hệ giữa các bên liên quan, đồng thời thúc đẩy ổn định và hợp tác tại Đông Bắc Á. Trong tiến trình này, Seoul sẽ theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên theo từng bước, bắt đầu bằng việc dừng và sau đó cắt giảm năng lực hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng, hướng tới một Bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

“Là một bên trực tiếp trong hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và với vai trò là người thúc đẩy, chính phủ của tôi sẽ nỗ lực hết sức để mở ra và duy trì con đường đối thoại”, ông Lee nói, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an đóng vai trò có trách nhiệm và mang tính xây dựng.

Tái khẳng định cam kết theo đuổi “chung sống hòa bình” với Triều Tiên, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết, chính quyền của ông sẽ thúc đẩy mô hình chung sống bao trùm, ổn định và có trách nhiệm, trên cơ sở tôn trọng hệ thống của Triều Tiên, xây dựng lòng tin liên Triều và thúc đẩy ổn định, hợp tác tại Đông Bắc Á.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tôn trọng Triều Tiên trên trường quốc tế và tìm kiếm hợp tác ở bất cứ lĩnh vực nào có thể. Chúng tôi hy vọng sẽ xuất hiện những cơ hội để hai bên cùng hợp tác trong cộng đồng quốc tế, chẳng hạn về y tế công cộng, ứng phó thảm họa và khủng hoảng khí hậu”, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói.

Cùng ngày, Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Trong cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khẳng định cam kết đối thoại với Triều Tiên.