Tổng thống Hàn Quốc phản đối 'ngoại giao phục tùng', khẳng định liên minh với Mỹ rất quan trọng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại cuộc họp nội các ngày 13/10. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời ông Lee Jae Myung nói rõ: “Cần làm ngoại giao theo cách luôn giữ gìn phẩm giá của Hàn Quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia, tránh mọi thái độ phục tùng hoặc khúm núm”. Theo nhà lãnh đạo, chủ nghĩa thực dụng là nguyên tắc chỉ đạo trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và lợi ích quốc gia là ưu tiên hàng đầu.

Yonhap cho hay, những phát biểu trên được đưa ra khi Seoul tiếp tục đối mặt với các hạn chế trong chia sẻ thông tin tình báo từ Washington.

Theo truyền thông, việc này có liên quan những phát biểu trước đây của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc xác định Kusong là địa điểm đặt cơ sở làm giàu uranium của Triều Tiên. Washington được cho là đã phản đối những phát ngôn này, coi đó là hành động tiết lộ thông tin tình báo đơn phương mà Mỹ đã chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Lee Jae Myung khẳng định, liên minh Hàn-Mỹ “rất quan trọng” và là trục chính trong chính sách đối ngoại của Seoul, cần tiếp tục được củng cố.

Ông cho rằng, những khác biệt giữa hai nước cần được thảo luận, nêu ra và điều phối thường xuyên, nhằm hạn chế bất đồng ở mức có thể kiểm soát.

Đề cập thỏa thuận gần đây giữa Seoul và Washington về các dự án đầu tư của Mỹ, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết, Hàn Quốc đã đạt được kết quả có lợi nhất cho lợi ích quốc gia sau quá trình đàm phán kéo dài nhất so với các nước khác. Ông khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ lợi ích quốc gia và giải quyết hoặc điều phối những bất đồng, hiểu lầm khi phát sinh.

Trước đó, ngày 12/10, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Kang Kyung-wha cho biết hợp tác tình báo giữa hai nước đã có tiến triển, dù vẫn tồn tại những hạn chế trong trao đổi cấp cao với Nhà Trắng.