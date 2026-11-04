Tổng thống Hàn Quốc lên YouTube đối thoại với người dân

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trò chuyện với cựu MC MBC Son Jung Eun trong buổi ghi hình tập đầu tiên chương trình "The President's Y" hôm 4/11. Ảnh: KTV

Nhà Xanh ngày 4/11 thông báo Tổng thống Lee Jae-myung sẽ chính thức ra mắt một chương trình phát sóng định kỳ trên YouTube mang tên "The President’s Y" (Chữ Y của Tổng thống).

Mục tiêu của chương trình là thiết lập kênh đối thoại trực tiếp, cởi mở với công chúng, giải đáp các thắc mắc của người dân và làm rõ các chính sách điều hành của chính phủ trong một không gian gần gũi hơn.

Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày thứ Năm (5/11) trên hai kênh YouTube: Lee+Imagine (thuộc đài truyền hình nhà nước KTV) và Lee Jae Myung TV (kênh chính thức của Tổng thống).

Theo số liệu từ Nhà Xanh, kể từ khi nhậm chức, ông Lee đã tổ chức 23 cuộc họp báo hoặc gặp gỡ không chính thức với báo giới, đồng thời duy trì tương tác thường xuyên với cử tri qua mạng xã hội.

"Tiếp nối những nỗ lực này, chúng tôi xây dựng một chương trình nhằm giải đáp các câu hỏi của công chúng và diễn giải chính sách thông qua YouTube - một trong những nền tảng truyền thông mới phổ biến nhất hiện nay", ông Seong Ghi-hong, Thư ký Cấp cao của Tổng thống phụ trách Quan hệ Công chúng và Truyền thông, phát biểu tại cuộc họp báo ở trung tâm báo chí Chunchugwan (Seoul).

Tên gọi của chương trình phản ánh định hướng tiếp cận cử tri trực tuyến và giải thích động cơ phía sau các quyết định điều hành.

Chữ "Y" tượng trưng cho nền tảng YouTube, thể hiện nỗ lực mở rộng các phương thức kết nối sâu sắc và đa dạng hơn với người dân, kế thừa kênh tương tác trước đây trên mạng xã hội X.

Chữ "Y" cũng phát âm tương tự từ "Why", nhấn mạnh mục tiêu giải thích cặn kẽ tư duy của Tổng thống cũng như nguyên nhân cốt lõi đằng sau các quyết sách chính trị của chính phủ.

Tập đầu tiên có thời lượng khoảng 30 phút, được ghi hình vào sáng 4/11 với nội dung trọng tâm xoay quanh triết lý truyền thông công chúng của ông Lee.

Các số tiếp theo dự kiến phát sóng định kỳ từ 2 đến 3 tuần một lần, tập trung vào các vấn đề thời sự nóng, giải thích cặn kẽ các chính sách công và phản hồi trực tiếp các bình luận của người dân trên tài khoản mạng xã hội của Tổng thống.

Chương trình do bà Son Jung-eun, cựu phát thanh viên đài truyền hình MBC và hiện là người đứng đầu công ty truyền thông Soul Bridge ENT, đảm nhiệm vai trò dẫn dắt và đại diện công chúng đặt câu hỏi cho Tổng thống.

Ông Seong Ghi-hong nhấn mạnh: "Dựa trên đặc tính của nền tảng YouTube, Tổng thống sẽ bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn nhất có thể và trả lời các thắc mắc của người dân trong bầu không khí thư thái, sử dụng ngôn ngữ đời thường mà công chúng dễ đồng cảm, khác biệt hoàn toàn với các bài diễn văn hay các cuộc họp nội các trang trọng".

Một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống cho biết chương trình giai đoạn đầu sẽ được ghi hình trước và hầu như không qua cắt dựng biên tập nhiều.

Trong tương lai, Nhà Xanh đang cân nhắc khả năng chuyển đổi sang hình thức phát sóng trực tiếp (livestream).

Trước câu hỏi về quy trình sàng lọc câu hỏi, đại diện Nhà Xanh không công bố chi tiết nhưng kêu gọi báo giới và cử tri đưa ra đánh giá khách quan sau khi chương trình lên sóng: "Chúng tôi mong muốn công chúng đánh giá xem các câu hỏi đưa ra có thực sự phản ánh đúng những điều người dân muốn biết hay không, thay vì chỉ mang tính chất xu nịnh Tổng thống, và liệu chúng có được tiếp cận dưới góc nhìn phản biện nghiêm túc hay không".

(Theo Korea Herald)