Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng vụ vé concert BTS bị đẩy giá lên 60 triệu đồng

Tình trạng phe vé tại Hàn Quốc đang được siết chặt sau khi một đường dây mua gom và bán lại hàng nghìn vé với giá cao bị cảnh sát phát hiện. Đáng chú ý, trong số này có vé concert BTS được bán lại với mức giá lên tới 3 triệu won (khoảng 60 triệu đồng), cao gấp nhiều lần giá niêm yết.

Ngày 17/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chia sẻ trên trang cá nhân bài viết có tiêu đề liên quan đến vụ phe vé concert BTS, trong đó đề cập trường hợp một đối tượng bán khoảng 2,4 tỷ won tiền vé và thu lợi bất chính, thậm chí sử dụng số tiền này để mua bất động sản.

Đề cập đến vấn đề này, ông Lee Jae-myung khẳng định chính phủ sẽ truy tìm những người tham gia hoạt động phe vé và thu hồi các khoản lợi nhuận bất chính. "Những giao dịch phe vé đã tước đi cơ hội xem biểu diễn chính đáng của khán giả. Chúng tôi sẽ truy đến cùng và nhất định thu hồi những khoản lợi nhuận bất chính", Tổng thống Lee Jae-myung tuyên bố.

Theo ông, những quy định mới được sửa đổi trong Luật Biểu diễn của Hàn Quốc, có hiệu lực từ ngày 28/8, đang bắt đầu phát huy tác dụng. Luật mới mở rộng phạm vi xử lý đối với các hành vi mua, bán vé bất hợp pháp, bao gồm cả những trường hợp không sử dụng phần mềm tự động.

Không chỉ các concert của nghệ sĩ Hàn Quốc, những hành vi bán lại vé với giá cao tại các buổi biểu diễn của nghệ sĩ nước ngoài hay các sự kiện thể thao cũng nằm trong diện được tăng cường kiểm soát.

Trước đó, cảnh sát tỉnh Gyeonggi Bắc đã bắt giữ và chuyển hồ sơ truy tố một người đàn ông khoảng 30 tuổi, bị cáo buộc sử dụng chương trình tự động để mua số lượng lớn vé rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Theo điều tra, từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2026, người này đã mua tổng cộng 8.967 vé và bán lại với tổng giá trị khoảng 2,4 tỷ won. Khoản lợi nhuận ròng được xác định vào khoảng 1,6 tỷ won.

Đáng chú ý, vé concert BTS vốn có giá khoảng 110.000 won đã được đối tượng này bán lại với giá lên tới 3 triệu won. Mức chênh lệch cho thấy quy mô lợi nhuận mà hoạt động phe vé có thể mang lại khi nhu cầu đối với những sự kiện lớn tăng cao.

Không chỉ BTS, hoạt động mua gom vé rồi bán lại còn được cho là liên quan đến nhiều chương trình giải trí và sự kiện thể thao khác. Việc sử dụng các công cụ tự động để giành vé số lượng lớn khiến những khán giả mua vé theo phương thức thông thường gặp bất lợi.

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bảo toàn trước khi truy tố đối với tài sản trị giá khoảng 1,26 tỷ won, bao gồm bất động sản thương mại và các khoản tài sản liên quan, với mục đích ngăn chặn việc tẩu tán khoản tiền bị cho là có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc bắt đầu áp dụng những quy định nghiêm ngặt hơn để xử lý vấn nạn phe vé. Theo quy định sửa đổi, các hành vi như sử dụng tài khoản của người khác, lách giới hạn số lượng vé được mua, lợi dụng quyền đặt vé trước hoặc chuyển nhượng tài khoản đều có thể bị xem xét là hành vi mua hoặc bán vé bất hợp pháp. Người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt hành chính lên tới 50 lần số tiền liên quan.

Việc một chiếc vé BTS có giá khoảng 110.000 won bị đẩy lên tới 3 triệu won một lần nữa cho thấy khoảng cách rất lớn giữa giá niêm yết và giá trên thị trường phe vé. Với những concert có nhu cầu đặc biệt cao, tình trạng này không chỉ khiến người hâm mộ phải chi thêm một khoản tiền lớn mà còn đặt ra câu hỏi về tính công bằng trong việc tiếp cận vé.

Thông điệp cứng rắn của Tổng thống Lee Jae-myung cho thấy hoạt động phe vé đang được đặt trong phạm vi quản lý và thực thi pháp luật chặt chẽ hơn tại Hàn Quốc. Đặc biệt, việc truy tìm nguồn tiền và thu hồi lợi nhuận bất chính được nhấn mạnh bên cạnh việc xử lý hành vi mua gom, bán lại vé.