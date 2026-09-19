Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định sẽ không tái tranh cử

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 18/9 cho biết ông không có ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, điều bị cấm theo hiến pháp hiện hành của quốc gia Đông Bắc Á này.

Nhà lãnh đạo này cũng phủ nhận những đồn đoán cho rằng nỗ lực sửa đổi Hiến pháp Hàn Quốc – nhằm cho phép Tổng thống nắm quyền 2 nhiệm kỳ liên tiếp – là nhằm mục đích kéo dài thời gian tại nhiệm của chính ông.

"Tôi hoàn toàn không có ý định tái tranh cử", ông Lee phát biểu trong một cuộc họp báo đặc biệt tại Nhà Xanh (Cheong Wa Dae) ở Seoul, nhấn mạnh rằng ông vẫn giữ vững lập trường ủng hộ sửa đổi Hiến pháp Hàn Quốc, bao gồm các quy định hiện hành về nhiệm kỳ Tổng thống.

Trong một bài đăng trên nền tảng X vào tháng 8, ông từng chia sẻ rằng ông ủng hộ việc chuyển đổi sang chế độ Tổng thống với nhiệm kỳ 4 năm, cho phép Tổng thống phục vụ nhiều hơn một nhiệm kỳ, đồng thời chuyển giao một phần quyền hạn của Tổng thống cho Quốc hội.

Ông Lee cho rằng việc cho phép Tổng thống nắm quyền 2 nhiệm kỳ liên tiếp có thể giúp cải thiện tính liên tục của chính sách và sự ổn định trong các công việc của nhà nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc họp báo tại Nhà Xanh (Cheong Wa Dae) ở Seoul, 18/9/2026. Ảnh: Maeil Business

Hiến pháp Hàn Quốc hiện quy định Tổng thống chỉ được giữ chức vụ một nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 5 năm; ngoài ra, Tổng thống đương nhiệm cũng bị loại trừ khỏi phạm vi áp dụng của bất kỳ sửa đổi nào liên quan đến chế độ Tổng thống.

"Tôi đã nhiều lần khẳng định rõ ràng qua các kênh khác nhau rằng việc tôi tái tranh cử thông qua sửa đổi Hiến pháp là điều bất khả thi về mặt pháp lý, và bản thân tôi chưa bao giờ cân nhắc đến việc làm như vậy", ông Lee nói trong cuộc họp báo.

Ông cho biết trước đây ông từng từ chối đưa ra cam kết rõ ràng về việc không tái tranh cử vì coi đó là một "chiêu trò chính trị" nhằm tạo ra ấn tượng rằng ban đầu ông có ý định tái tranh cử rồi sau đó mới từ bỏ ý định này.

"Tôi thậm chí chưa bao giờ cân nhắc đến việc tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Do đó, những yêu cầu buộc tôi phải cam kết không tái tranh cử dường như là một chiêu trò chính trị nhằm gán cho tôi hình ảnh một người từng có ý định tái tranh cử nhưng sau đó lại từ bỏ", ông Lee nói.

"Tuy nhiên, nhân dịp này, tôi muốn khẳng định lại một lần nữa một cách dứt khoát: Tôi hoàn toàn không có ý định tái tranh cử", Tổng thống Lee nói.

Theo Điều 128 của Hiến pháp Hàn Quốc, các sửa đổi nhằm kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống hoặc cho phép Tổng thống tranh cử thêm một nhiệm kỳ sẽ không được áp dụng đối với Tổng thống đương nhiệm tại thời điểm đề xuất sửa đổi.

Dù vậy, ông Lee vẫn bảo vệ quan điểm cần sửa đổi Hiến pháp, lập luận rằng bản Hiến pháp hiện hành – được thông qua vào năm 1987 – không còn phản ánh đầy đủ tình hình chính trị và xã hội của đất nước hiện tại.

Ông cam kết sẽ thúc đẩy việc sửa đổi Hiến pháp Hàn Quốc thông qua các cuộc thảo luận giữa Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và phe đối lập, cũng như dựa trên sự đồng thuận rộng rãi của công chúng.

Minh Đức (Theo Korea Herald, Chosun Daily)