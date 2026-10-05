Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt vòng xoáy đối đầu

Phát biểu được đưa ra nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/10/2007, văn kiện được ký giữa cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun và cố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il. Ông Lee đánh giá đây là “thỏa thuận lịch sử”, thể hiện cam kết chuyển quan hệ liên Triều từ đối đầu sang xây dựng lòng tin và hướng tới cơ chế hòa bình lâu dài.

Tổng thống Lee cho rằng con đường giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài sẽ không dễ dàng, song Hàn Quốc cần kiên trì theo đuổi. Ông kêu gọi khôi phục tinh thần Tuyên bố 4/10, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng.

Theo ông Lee, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy mô hình chung sống toàn diện, ổn định và có trách nhiệm, tôn trọng hệ thống chính trị của Triều Tiên, từng bước xây dựng lòng tin và góp phần củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác tại Đông Bắc Á.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục căng thẳng, các hoạt động đối thoại chưa được khôi phục đầy đủ. Seoul đang tìm cách giảm căng thẳng, xây dựng lòng tin và từng bước mở lại các kênh liên lạc, đối thoại với Bình Nhưỡng.