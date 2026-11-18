Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc tại Thâm Quyến ngày 18/11.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thành phố Thâm Quyến, ông Lee Jae Myung bày tỏ hy vọng hai bên sẽ cùng hợp tác để mở ra một kỷ nguyên chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Lee Jae Myung cũng bày tỏ mong muốn quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc vượt qua giai đoạn khôi phục hoàn toàn để tiến tới quan hệ đối tác chiến lược trưởng thành hơn. Ông nhấn mạnh sự phục hồi mạnh mẽ trong quan hệ song phương, cho biết kim ngạch thương mại hai bên đã tăng gần 50% trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến đạt 10 triệu lượt lần đầu tiên sau bảy năm trong năm nay.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả Hàn Quốc là một nước láng giềng thân thiện và đối tác chiến lược, nhấn mạnh mặc dù hai nước đang ở trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chia sẻ mục tiêu theo đuổi hạnh phúc cho người dân.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, hai nước đều có thể hưởng lợi từ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do bất chấp điều kiện toàn cầu bất ổn, đồng thời cam kết Bắc Kinh sẽ hợp tác với Seoul để đảm bảo sự ổn định trong thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như tăng cường quản trị toàn cầu.

Đây là cuộc gặp thứ ba giữa ông Lee Jae Myung và ông Tập kể từ khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhậm chức năm ngoái. Quan hệ giữa hai nước đã có những bước tiến kể từ đó.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai miền Triều Tiên vẫn hoàn toàn ngừng liên lạc trên mọi lĩnh vực, không duy trì các kênh trao đổi dân sự hay quân sự trong nhiều năm qua. Trong khi đó, Trung Quốc và Triều Tiên duy trì quan hệ chặt chẽ, thường xuyên có các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Lời kêu gọi hợp tác vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của Seoul cũng được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố Tổng thống Donald Trump sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ông Trump dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thâm Quyến ngày 19/11, sau đó tham gia cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin.