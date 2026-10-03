Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc Kiev 'kích động chiến tranh', cảnh báo hậu quả vụ tù binh Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 2/10 cho biết Hàn Quốc cáo buộc Ukraine tìm cách kích động chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh tranh cãi giữa hai nước liên quan đến việc chuyển giao hai tù binh Triều Tiên cho Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cảnh báo nước này có thể thực hiện các biện pháp bổ sung nếu Kiev không xin lỗi về điều mà Seoul cho là hành vi vi phạm thỏa thuận bảo mật.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai thông báo Kiev đã chuyển giao hai tù binh Triều Tiên cho Hàn Quốc. Phía Seoul cho rằng việc chuyển giao này theo thỏa thuận phải được giữ bí mật. Tuy nhiên, phía Ukraine phủ nhận có một thỏa thuận như vậy.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm 2/10, Tổng thống Lee Jae-myung cáo buộc Ukraine ban đầu yêu cầu giữ bí mật nhưng sau đó lại đơn phương công bố việc chuyển giao. Theo ông Lee, việc Kiev tiếp tục phủ nhận thỏa thuận khiến ông bị đặt vào tình thế giống như "một kẻ nói dối".

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc còn cáo buộc Kiev tìm cách chuyển hướng tranh cãi sang nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sau khi Seoul yêu cầu phía Ukraine xin lỗi. Ông Lee mô tả cách hành xử này là "tìm cách kích động một cuộc chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên".

Ông Lee cảnh báo: "Nếu việc từ chối thừa nhận sự thật và đưa ra lời xin lỗi công khai vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung", đồng thời cho rằng vấn đề liên quan đến danh dự quốc gia của Hàn Quốc.

Tranh cãi bắt đầu sau bài phát biểu ngày 23/9 của nhà lãnh đạo Ukraine trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ông thông báo việc chuyển giao hai binh sĩ Triều Tiên và nói rằng "không dễ để bắt sống họ".

Hai quân nhân này được cho là đã bị bắt vào tháng 1/2025 tại tỉnh Kursk của Nga.

Theo phía Hàn Quốc, Kiev ban đầu đề nghị giữ bí mật vì lo ngại việc chuyển giao những tù binh có thể được sử dụng để trao đổi lấy người Ukraine bị bắt sẽ gây tranh cãi. Seoul cũng viện dẫn lý do bảo đảm an toàn cho các binh sĩ và gia đình họ, cùng những vấn đề nhạy cảm về ngoại giao và an ninh.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky, Dmitry Litvin, bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định không tồn tại thỏa thuận bảo mật. Sau phản ứng này, Hàn Quốc đã triệu tập quyền đại sứ Ukraine vào ngày 28/9.

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga sau đó tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, gọi vụ việc là một "sự hiểu lầm ngoại giao" và cho biết đang nỗ lực giải quyết bất đồng.

Tổng thống Lee không nói rõ Seoul có thể áp dụng những biện pháp nào nếu Ukraine không xin lỗi.

Nhà phân tích Cho Han-bum được Reuters dẫn lời cho rằng các biện pháp này nhiều khả năng liên quan đến các chương trình hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho Ukraine.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 2/10 cho biết chính quyền của ông Zelensky đã nhiều lần xảy ra bất đồng với các quốc gia cung cấp hỗ trợ đáng kể cho Ukraine trong suốt cuộc xung đột.

Tại Ba Lan, việc Ukraine tiếp tục tôn vinh các lực lượng dân tộc chủ nghĩa bị quy trách nhiệm về những vụ thảm sát người Ba Lan đã gây phẫn nộ và dẫn tới những lời kêu gọi từ một số chính trị gia yêu cầu ngừng cung cấp vũ khí miễn phí, bất chấp sự hỗ trợ quy mô lớn mà Vacsava (Warsaw) dành cho Kiev.

Sự ủng hộ của công chúng đối với viện trợ cho Ukraine cũng có dấu hiệu suy giảm trong những năm gần đây, trong đó có Đức, nơi các cuộc thăm dò trong năm nay cho thấy mức độ ủng hộ đối với việc tăng viện trợ quân sự đã giảm. Các cuộc khảo sát trước đó tại Pháp và Italy cũng cho thấy dư luận chia rẽ về việc tiếp tục hỗ trợ Kiev.