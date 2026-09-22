Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo 'thời điểm nguy hiểm', đề xuất nới trừng phạt để ngăn Triều Tiên phát triển hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (giữa) và Đệ nhất phu nhân Kim Hea Kyung (phải) đến sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York vào ngày 21/9.

Trả lời phỏng vấn The New York Times, ông Lee Jae Myung nói: “Tôi cho rằng có thể cân nhắc việc đánh đổi các biện pháp trừng phạt - vốn không thực sự hiệu quả - để đổi lấy việc Triều Tiên dừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa”.

Theo Tổng thống Hàn Quốc, dù có thể khó chấp nhận một thỏa thuận như vậy, nhưng thế giới hiện không có lựa chọn thực tế nào khác. Ông cảnh báo: “Trong hoàn cảnh hiện nay, theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ không đạt được kết quả gì”.

Triều Tiên là một trong những quốc gia chịu nhiều biện pháp trừng phạt nhất thế giới do chương trình hạt nhân, kể từ khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006. Mặc dù thế, Bình Nhưỡng tiếp tục khẳng định “vị thế hạt nhân” của nước này là “không thể đảo ngược”.

Tổng thống Hàn Quốc nói với The New York Times: “Theo những ước tính của chúng tôi, Triều Tiên hiện có khả năng sản xuất, hoặc có thể đã bắt đầu sản xuất, thêm 10-20 vũ khí hạt nhân mỗi năm. Một khi tin rằng đã tích lũy đủ số vũ khí hạt nhân và tên lửa để bảo đảm sự tồn tại của mình, nước này sẽ có động lực xuất khẩu chúng để kiếm tiền”. Nhà lãnh đạo cảnh báo, đó "sẽ thực sự là một thời điểm nguy hiểm”.

Ông Lee Jae Myung cũng cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump “là nhà lãnh đạo duy nhất có khả năng đưa” Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un “trở lại bàn đàm phán”, đồng thời lưu ý cả Seoul và Washington “vẫn sẵn sàng tham gia đối thoại với Bình Nhưỡng mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”.

Tổng thống Hàn Quốc đã cam kết sẽ đóng vai trò “người điều phối” giúp Mỹ nối lại đối thoại với Triều Tiên, cho rằng điều này cũng sẽ giúp làm dịu bớt căng thẳng trong quan hệ liên Triều.

“Điều cần thiết lúc này là một quyết định chính trị ở cấp lãnh đạo. Hai nhà lãnh đạo nên xây dựng lòng tin và cùng nhau tìm ra điểm chung, trực tiếp gặp mặt”, ông Lee Jae Myung nói rõ.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump hồi tháng trước quyết định rút ngắn một cuộc tập trận quân sự chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc, với mục đích phát tín hiệu tới ông Kim Jong Un để nối lại đối thoại.

Ngày 21/9, các quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã gặp nhau tại New York, trong đó, các bên nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cho rằng “cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở” và kêu gọi Bình Nhưỡng “nối lại đối thoại”.