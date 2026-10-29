Tổng thống Hàn Quốc cam kết làm rõ thảm họa giẫm đạp ở Itaewon

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu trong lễ tưởng niệm 4 năm thảm họa giẫm đạp tại Itaewon được tổ chức ở Seoul, ngày 29/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại lễ tưởng niệm 4 năm thảm họa được tổ chức tại quảng trường Gwanghwamun ở thủ đô Seoul, Tổng thống Lee khẳng định chính phủ sẽ làm sáng tỏ vụ việc và ngăn ngừa những thảm kịch tương tự tái diễn. Đây là lần đầu tiên ông trực tiếp tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân thảm họa Itaewon trên cương vị Tổng thống.

Sự kiện có khoảng 1.000 người tham dự, gồm thân nhân các nạn nhân, đại diện các gia đình chịu ảnh hưởng bởi những thảm họa khác, các nghị sĩ và người dân. Thảm họa xảy ra tối 29/10/2022 tại một con hẻm tập trung đông người ở khu Itaewon trong dịp lễ Halloween, khiến 159 người thiệt mạng và 196 người khác bị thương.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (thứ 2, trái) tưởng niệm các nạn nhân vụ giẫm đạp tại Itaewon trong buổi lễ được tổ chức ở Seoul, ngày 29/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Cam kết của Tổng thống Lee được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban điều tra đặc biệt về thảm họa đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Theo những kết quả điều tra sơ bộ công bố trước đó, bộ phận phụ trách tình huống khẩn cấp của Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã nhận được thông tin về vụ giẫm đạp lúc 22h48 ngày xảy ra thảm họa (giờ địa phương), nhưng phải 43 phút sau, bộ trưởng khi đó mới được thông báo.

Ủy ban điều tra đã được gia hạn hoạt động đến tháng 9/2027 nhằm tiếp tục làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan. Ủy ban cũng dự kiến thẩm vấn cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min, những người hiện đang bị giam giữ trong các vụ án liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật năm 2024.