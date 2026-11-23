Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 23/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bất ngờ công bố đợt điều chỉnh nhân sự cấp cao trong chính phủ, với việc đề cử 5 nhân sự mới vào các vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thống nhất, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin do Chánh Văn phòng Tổng thống Lim Kwang Hyun công bố tại cuộc họp báo ở Phủ Tổng thống cùng ngày cho biết, ông Lim Woong Soon, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia, được đề cử giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, thay ông Cho Hyun. Ông Lim từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ Hàn Quốc tại Canada và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh quốc gia.

Đối với vị trí Giám đốc NIS, Tổng thống Lee đề cử bà Kang Kum Sil, cựu Bộ trưởng Tư pháp. Đây là một trong những đề cử đáng chú ý trong đợt cải tổ lần này, do vị trí này có vai trò quan trọng trong hoạt động tình báo và bảo đảm an ninh quốc gia.

Ở các vị trí khác, ông Hong Ihk Pyo, cựu nghị sỹ Quốc hội và từng giữ chức Trưởng ban Chính sách đối ngoại của Phủ Tổng thống, được đề cử làm Bộ trưởng Thống nhất.

Ông Han Jun Ho, nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền, được đề cử giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và An toàn. Trong khi đó, bà Kang Yu Jung, hiện là Người phát ngôn cấp cao của Tổng thống, được đề cử làm Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đợt điều chỉnh nhân sự lần này nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo tại một số cơ quan chủ chốt của chính phủ Hàn Quốc, tập trung vào các lĩnh vực ngoại giao, thống nhất, an ninh và quản lý hành chính. Các nhân sự được đề cử sẽ tiếp tục trải qua các thủ tục phê chuẩn, bổ nhiệm theo quy định của Hàn Quốc./.