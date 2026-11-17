Tổng thống Jose Maria Neves tuyên bố thắng cử (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Tân Hoa xã dẫn kết quả công bố trên truyền hình quốc gia Cabo Verde cho biết, với 97% số phiếu đã kiểm, ông Neves nhận được 80.018 phiếu bầu, tương đương 63,8%. Đối thủ chính của ông Neves, cựu Bộ trưởng Tư pháp Joana Rosa, người được đảng đối lập Phong trào vì Dân chủ ủng hộ, đứng sau với 31,6% số phiếu, trong khi các ứng cử viên còn lại mỗi người nhận được chưa đến 1% số phiếu bầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo được đài truyền hình quốc gia TCV phát sóng trực tiếp, ông Neves ca ngợi kết quả bầu cử là một chiến thắng quan trọng. Ông cho biết, đã nhận được lời chúc mừng từ ứng cử viên về sát nút Joana Rosa. Ông Neves cam kết tiếp tục phục vụ đất nước với tư cách tổng thống, vì lợi ích của người dân Cabo Verde, đồng thời thúc đẩy dân chủ, pháp quyền, tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững về môi trường.

Ông Neves, 66 tuổi, được bầu làm Tổng thống lần đầu tiên vào tháng 10/2021. Ông từng học ngành quản trị công ở Brazil trước khi tham gia chính trường Cape Verde. Ông là thành viên của Đảng Châu Phi vì Độc lập của Cape Verde và từng giữ chức người đứng đầu chính phủ từ năm 2001 đến 2016. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm phiếu và xác minh. Theo luật pháp Cabo Verde, Tổng thống giữ chức vụ trong nhiệm kỳ 5 năm và có thể tại nhiệm tối đa hai nhiệm kỳ liên tiếp.