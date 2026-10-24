Tổng thống Donald Trump xác nhận khôi phục hệ thống 'Starshield' ở Ukraine

Kể từ đêm 13/10, các thiết bị đầu cuối của hệ thống Internet vệ tinh Starlink và dịch vụ liên lạc quân sự Starshield tại Ukraine ngưng hoạt động khi di chuyển vượt mức tốc độ 160 km/h.

Việc giới hạn tốc độ đầu thu phát này khiến nhiều máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bị vô hiệu hóa.

Ông Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine, cho biết quy định này ảnh hưởng tới các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa.

Đồng thời, khả năng phòng không của Ukraine suy giảm do các dòng máy bay không người lái (UAV) đánh chặn tốc độ cao đối phó máy bay không người lái (UAV) phản lực Nga cũng tích hợp thiết bị đầu cuối hệ thống Internet vệ tinh Starlink.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi tình trạng trên là sự cố "bất ngờ rất khó chịu và nguy hiểm", khiến lực lượng Ukraine không thể bắn hạ số lượng nhất định máy bay không người lái (UAV) đối phương.

Trước tình hình này, tỷ phú Elon Musk khẳng định mọi giới hạn về tốc độ hay cách sử dụng dịch vụ liên lạc quân sự Starshield do tập đoàn SpaceX vận hành đều do quân đội và Tổng thống Mỹ quyết định.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 20/10 khẳng định Lầu Năm Góc không chỉ đạo tập đoàn SpaceX đưa ra thay đổi. Ông Donald Trump cũng tuyên bố không đưa ra yêu cầu nào.

Dù vậy, thông tin từ báo giới cho biết Tổng thống Donald Trump ngày 21/10 đã gọi điện cho tỷ phú Elon Musk, bày tỏ không hài lòng về mức giới hạn tốc độ 160 km/h.

Ngày 22/10, Tổng thống Donald Trump phát biểu: "Tôi không muốn bình luận liệu chính tôi hay ai khác đã thực hiện cuộc gọi đó, điều này không tạo ra khác biệt nào cả. Tóm lại là ông Elon Musk đã khôi phục nó"..

Các quan chức Mỹ và Ukraine xác nhận dịch vụ liên lạc quân sự Starshield hoạt động ổn định hơn vào ngày 22/10.

Dù chưa khôi phục hoàn toàn công năng, hệ thống đã có thể vận hành khi thiết bị thu đầu cuối di chuyển ở tốc độ cao hơn.

Do hạ tầng viễn thông thiệt hại nặng, quân đội Ukraine tiếp tục phụ thuộc lớn vào hệ thống Internet vệ tinh Starlink và dịch vụ liên lạc quân sự Starshield để chỉ huy, kiểm soát cũng như vận hành các hệ thống không người lái trên không, trên biển và trên bộ.