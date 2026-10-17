Tổng thống Donald Trump và những đôi giày đặc biệt

Đôi giày vàng "Never Surrender"

Tháng 2/2024, trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của mình, ông Donald Trump đã cho ra mắt đôi giày cao cổ “Never Surrender” tại Philadelphia, chỉ một ngày sau khi bị yêu cầu nộp phạt hơn 355 triệu USD trong vụ kiện. Đôi giày phủ sắc vàng nổi bật, mang chữ “T” và quốc kỳ Mỹ, được quảng bá như biểu tượng cho phong cách mạnh mẽ của ông.

Tổng thống Donald Trump giới thiệu đôi giày “Never Surrender High-Tops” tại sự kiện Sneaker Con ở Philadelphia, Mỹ. Nguồn: AP.

Thời điểm ra mắt đặc biệt khiến đôi sneaker nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhưng thay vì để câu chuyện pháp lý trở thành tâm điểm, ông xuất hiện trước công chúng với một sản phẩm mới mang tên chính mình. Cái tên "Never Surrender" (không bao giờ đầu hàng) được nhiều người xem là lời đáp của ông trước những rắc rối pháp lý. Do đó sự kiện ra mắt Trump Sneakers cũng được nhiều người xem là một phần thói quen biến các rắc rối pháp lý thành cơ hội của ông Trump.

Tạo ra giá trị thương mại từ cuộc ám sát hụt

Trong cuộc vận động tranh cử tại Butler, Pennsylvania vào tháng 7/2024, ông Donald Trump trở thành mục tiêu của một vụ nổ súng. Cuộc ám sát hụt không chỉ tạo ra bức ảnh lịch sử với nắm đấm giơ cao, mà còn gắn liền với một câu nói gây bão thời điểm đó: "Let me get my shoes” (Tôi muốn lấy lại giày). Khi lực lượng Mật vụ lao vào che chắn và hạ gục ông xuống sàn sân khấu, lực tác động mạnh đến mức khiến đôi giày của ông văng ra ngoài.

Chỉ ít ngày sau đó, ông Trump đã biến sự cố sinh tử này thành cơ hội quảng bá biểu tượng cá nhân. Ông cho ra mắt ngay dòng Sneaker cổ cao có giá 299 USD mang tên "FIGHT FIGHT FIGHT", in hình bức ảnh giơ tay hô vang trích từ khoảnh khắc ngay sau khi ông tìm lại đôi giày của mình trên sân khấu.

Hình ảnh đôi giày FIGHT FIGHT FIGHT in hình Tổng thống Trump trong cuộc ám sát hụt tại Pennsylvania. Nguồn: Getty Images.

Từ một biến cố chính trị, Tổng thống Trump tạo ra một sản phẩm thương mại gắn trực tiếp với hình ảnh của mình. Cách khai thác này cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa hình ảnh cá nhân và hoạt động kinh doanh của ông. Một sự kiện thu hút truyền thông được chuyển hóa thành biểu tượng, rồi tiếp tục tạo ra giá trị trên thị trường.

Những đôi giày Florsheim tại Nhà Trắng

Trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã nhìn xuống chân của Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio rồi thẳng thắn nhận xét: “Giày của hai người tệ quá”. Ngay sau đó, ông lật cuốn catalog, hỏi size chân để chọn tặng họ những đôi giày mới.

Mẫu giày được Tổng thống Trump lựa chọn là The Lexington của thương hiệu Florsheim với mức giá khoảng 145 USD/đôi.

Tổng thống Donald Trump cùng các thành viên nội các xuất hiện với những đôi giày da đen có kiểu dáng tương đồng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Nguồn: Chip Somodevilla.

Việc tặng giày dần trở thành thói quen của Tổng thống Trump đối với các quan chức cấp cao, người đứng đầu cơ quan, và khách VIP (như Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, hay nhà báo Tucker Carlson). Chẳng mấy chốc, những đôi giày Florsheim trở thành biểu tượng địa vị ngầm trong Nhà Trắng. Trả lời phỏng vấn trên The Wall Street Journal, một số quan chức chính quyền phàn nàn về việc phải mang những đôi giày bình thường thay vì những đôi giày cao cấp mà họ yêu thích.

Khi phát biểu trên chương trình The Brian Kilmeade Show, vị Tổng thống Hoa Kỳ mỉm cười giải thích: "Khi họ nói gặp vấn đề với giày, tôi bảo để tôi tặng họ một đôi. Tôi chỉ không muốn các thành viên Nội các của mình đi giày thể thao khi mặc suit!"

Không có một quy định chính thức nào buộc các thành viên nội các phải mang Florsheim, nhưng sở thích của Trump dần tạo nên một chuẩn mực không chính thức trong Nhà Trắng.

Một món quà nhỏ vì thế trở thành cách người đứng đầu truyền tải kỳ vọng về hình ảnh và tác phong của đội ngũ. Đằng sau đôi giày 145 USD là một phong cách quản lý mang đậm dấu ấn cá nhân.