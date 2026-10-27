Tổng thống Donald Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về gian lận bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ trả 1 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về gian lận cử tri, với điều kiện thông tin đó dẫn tới việc bắt giữ và kết án những người chịu trách nhiệm.

Tuyên bố được đưa ra trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra ngày 3/11 tới.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng: “Bất kỳ ai báo tin về gian lận cử tri trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sắp tới sẽ được trả 1 triệu USD khi những người gây ra gian lận bị bắt giữ và kết án!”

Tuy nhiên, Tổng thống không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách thức tài trợ hoặc quản lý khoản tiền thưởng.

Tuyên bố trên tiếp nối hàng loạt cam kết trước đó của ông Trump nhằm vận động cử tri bầu cho các ứng viên Cộng hòa, như đề xuất phát 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành của Mỹ nếu đảng Cộng hòa duy trì kiểm soát được cả hai viện của Quốc hội. Đề xuất này có thể tiêu tốn hơn 1.000 tỷ USD và phải được Quốc hội thông qua.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp đơn kiện nhằm ngăn bang Alaska công nhận kết quả bầu cử Thượng viện nếu thượng nghị sỹ đương nhiệm của đảng Cộng hòa Dan Sullivan thất bại, với lý do cử tri có thể bị nhầm lẫn bởi một ứng viên khác trùng tên.

Ông Trump thừa nhận chính ông đã chỉ đạo nộp đơn kiện, dù Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche phủ nhận việc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử.

Kết quả thăm dò dư luận hiện cho thấy các đảng viên Dân chủ đang giành lợi thế trước những đối thủ đảng Cộng hòa khi chỉ còn 8 ngày nữa là tới bầu cử giữa kỳ.

Nếu đảng Dân chủ giành thắng lợi, kết quả này sẽ đe dọa làm đóng băng các chương trình nghị sự mà Tổng thống Trump theo đuổi, đồng thời khiến chính quyền của ông phải đối mặt hàng loạt cuộc điều tra từ quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ./.