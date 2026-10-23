Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép với điện gió ngoài khơi, đe dọa cải cách cấp phép năng lượng

Các tua-bin gió tại trang trại điện gió ngoài khơi Vineyard Wind 1, ngoài khơi bang Massachusetts, Mỹ. Ảnh: AP

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đề nghị một thẩm phán liên bang cho phép Bộ Nội vụ Mỹ xem xét lại giấy phép cấp cho dự án điện gió ngoài khơi New England Wind, dự kiến triển khai ngoài khơi bang Massachusetts. Đây là dự án thứ tư trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi bị chính quyền Mỹ nhắm tới trong những tháng gần đây.

Theo hãng tin AP, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình hồ sơ lên tòa án hôm thứ Ba tuần trước, đề nghị chuyển giấy phép của dự án trở lại Bộ Nội vụ để cơ quan này xem xét lại quyết định phê duyệt. Lý do được đưa ra là kế hoạch xây dựng và vận hành dự án đã được thông qua bất chấp những tác động bất lợi nghiêm trọng.

Kế hoạch xây dựng và vận hành New England Wind được phê duyệt vào năm 2024, dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, dự án hiện chưa khởi công.

NGUY CƠ PHÁ VỠ THỎA THUẬN CẢI CÁCH CẤP PHÉP

Động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump đang làm dấy lên lo ngại về tương lai của nỗ lực cải cách quy trình cấp phép đối với các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Mỹ.

Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse, thành viên Đảng Dân chủ đại diện bang Rhode Island, cảnh báo rằng việc chính quyền liên tục tìm cách xem xét lại các giấy phép đã cấp có thể làm chệch hướng nỗ lực lập pháp nhằm đẩy nhanh quá trình phê duyệt những dự án mới.

Tháng 9/2026, Thượng viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận lưỡng đảng về một dự luật cải cách quy trình cấp phép. Tuy nhiên, dự luật này vẫn chưa được đưa ra bỏ phiếu. "Đây chính là cách phá hỏng một thỏa thuận về cấp phép", Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse nói.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã sử dụng nhiều biện pháp, từ sắc lệnh hành pháp, hành động của các cơ quan liên bang đến thủ tục tố tụng tại tòa án, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế sự phát triển của điện gió ngoài khơi.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích điện gió ngoài khơi là công nghệ “xấu xí” và kém tin cậy hơn các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá và khí tự nhiên.

Sau khi các thẩm phán liên bang ngăn chặn nỗ lực đình chỉ thi công tại 5 dự án điện gió quy mô lớn dọc bờ biển phía Đông nước Mỹ, các quan chức chính quyền đã bắt đầu tiến hành mua lại các quyền thuê khu vực biển dành cho phát triển điện gió ngoài khơi.

NHIỀU DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ BỊ ĐƯA VÀO DIỆN XEM XÉT LẠI

New England Wind không phải dự án duy nhất đối mặt với nguy cơ bị xem xét lại giấy phép.

Bộ Nội vụ Mỹ cũng muốn rà soát quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng và vận hành dự án Revolution Wind, phục vụ hai bang Rhode Island và Connecticut. Dự án này đã hoàn thành xây dựng.

Một dự án khác là Maryland Offshore Wind Project tại bang Maryland cũng nằm trong diện bị xem xét lại, dù chưa bắt đầu thi công.

Trong tháng 8/2026, một thẩm phán đã chấp thuận đề nghị của chính quyền Tổng thống Trump về việc xem xét lại giấy phép của dự án Atlantic Shores tại bang New Jersey. Dự án này đã bị đình trệ sau khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, trong bối cảnh tập đoàn Shell, một trong những đồng chủ sở hữu, rút khỏi dự án.

Trước đó, một thẩm phán liên bang cũng cho phép chính quyền Tổng thống Trump xem xét lại giấy phép của dự án SouthCoast Wind tại Massachusetts. Giấy phép này được cấp chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Tổng thống Trump.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh các dự án điện gió ngoài khơi thường đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, thời gian phát triển kéo dài và quy trình cấp phép phức tạp. Việc các giấy phép đã được cấp có nguy cơ bị xem xét lại có thể làm gia tăng sự bất định đối với nhà đầu tư và quá trình triển khai dự án.

Đã quá muộn để chính quyền Trump nhận ra rằng cuộc chiến chống lại năng lượng sạch của họ đang phản tác dụng.

Ông Pasha Feinberg Chuyên gia chiến lược về điện gió ngoài khơi tại Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC)

Ông Pasha Feinberg, chuyên gia chiến lược về điện gió ngoài khơi tại Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC), cho rằng sức ép của chính quyền Trump đối với lĩnh vực này đang gia tăng trong lúc người dân Mỹ phải đối mặt với hóa đơn điện ngày càng cao.

NGÀNH CÔNG NGHIỆP LO NGẠI BẤT ỔN CHÍNH SÁCH

Hiệp hội Công nghiệp Đại dương Quốc gia Mỹ, tổ chức đại diện cho các ngành công nghiệp ngoài khơi, bao gồm dầu khí và điện gió, bày tỏ lo ngại về những bất ổn có thể phát sinh khi chính phủ liên bang mở lại các quyết định phê duyệt dự án năng lượng ngoài khơi, đặc biệt đối với những dự án đã được xây dựng hoặc đang vận hành.

Theo ông Erik Milito, Chủ tịch hiệp hội, Thượng viện Mỹ đã đạt được những tiến triển đáng kể trong nỗ lực thúc đẩy các cải cách sâu rộng nhằm tạo ra môi trường pháp lý ổn định và dễ dự đoán hơn cho các dự án năng lượng.

Ông cho rằng những động thái mới của chính quyền càng cho thấy sự cần thiết phải hoàn tất quá trình cải cách cấp phép tại Quốc hội.

Trường hợp New England Wind cho thấy những tranh chấp về giấy phép và quy trình phê duyệt có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ phát triển điện gió ngoài khơi tại Mỹ.

Theo kế hoạch, New England Wind có thể lắp đặt tối đa 129 tua-bin gió, với tổng công suất lên tới 2.600 MW. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến cung cấp đủ điện sạch cho hơn 900.000 hộ gia đình mỗi năm.

Nhà phát triển dự án là Avangrid hiện chưa khởi công xây dựng và từ chối bình luận về diễn biến mới nhất.

Giấy phép liên bang của dự án cũng đang bị thách thức tại tòa án bởi nhóm ACK for Whales, gồm các cư dân tại đảo Nantucket, bang Massachusetts. Nhóm này bày tỏ lo ngại về những tác động tiêu cực của hoạt động phát triển điện gió ngoài khơi.

Trong đơn kiện nộp lên Tòa án Quận liên bang tại Đặc khu Columbia, nhóm nguyên đơn cho rằng chính phủ liên bang đã không tuân thủ nhiều quy định pháp luật trong quá trình phê duyệt dự án.

Hôm thứ Ba, các đại diện của chính phủ liên bang đã đề nghị tòa án chuyển lại giấy phép cho Bộ Nội vụ để cơ quan này đưa ra quyết định mới. Chính phủ Mỹ cũng từng thông báo với tòa án vào năm 2025 về ý định xem xét lại quyết định phê duyệt New England Wind.

Trong tuyên bố hôm thứ Tư, Bộ Nội vụ khẳng định hồ sơ mới nhất được nộp theo đúng lịch trình tố tụng, không phải thông báo về một sự thay đổi chính sách. Cơ quan này cho biết lập trường của chính quyền đối với điện gió ngoài khơi vẫn nhất quán kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức.

VINEYARD WIND ĐÃ HOÀN THÀNH XÂY DỰNG

Trong khi nhiều dự án phải đối mặt với nguy cơ đình trệ hoặc xem xét lại giấy phép, một dự án điện gió ngoài khơi khác tại Massachusetts đã hoàn thành xây dựng.

Avangrid, thông qua liên doanh với Copenhagen Infrastructure Partners, đã phát triển dự án Vineyard Wind ngoài khơi bang Massachusetts. Công trình hoàn thành vào tháng 3/2026, đưa dự án trở thành dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên đạt đến giai đoạn này trong nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, Vineyard Wind cũng nằm trong số những dự án mà chính quyền Mỹ từng tìm cách đình chỉ thi công, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Diễn biến trái chiều giữa các dự án cho thấy triển vọng của điện gió ngoài khơi tại Mỹ không chỉ phụ thuộc vào tiềm năng công nghệ và nhu cầu năng lượng, mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ định hướng chính sách, tính ổn định của hệ thống cấp phép và các tranh chấp pháp lý.

Trong bối cảnh Thượng viện đang thúc đẩy cải cách quy trình phê duyệt dự án, việc chính quyền tiếp tục yêu cầu xem xét lại các giấy phép đã cấp có thể làm gia tăng sức ép lên nỗ lực tìm kiếm đồng thuận giữa hai đảng. Kết quả của quá trình này sẽ có ý nghĩa đối với môi trường đầu tư vào điện gió ngoài khơi cũng như các dự án năng lượng mới tại Mỹ.