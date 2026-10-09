Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viết: “Chúng tôi sẽ không tấn công Iran vào bất cứ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa kỳ”. Ông Trump đồng thời cho biết Mỹ đang có những “cuộc thảo luận hiệu quả” với Iran.

Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định lệnh phong tỏa trên biển mà Mỹ áp đặt với Iran “sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ”. Theo một quan chức Hải quân Mỹ, hiện có khoảng 12 tàu chiến của Hải quân Mỹ được triển khai tại vùng biển Trung Đông để thực thi lệnh phong tỏa và thực hiện các nhiệm vụ quân sự khác.

Trước đó, tối 7/10 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng chính quyền Mỹ đang cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công vào Iran trước kỳ bầu cử giữa kỳ. Phát biểu này làm gia tăng lo ngại của thị trường về nguy cơ xung đột leo thang, đẩy giá dầu đi lên. Giá dầu Brent ngày 8/10 có thời điểm tăng hơn 5%, vượt mốc 105 USD/thùng.

Những tuần gần đây, Iran gia tăng các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu thương mại cố gắng đi qua eo biển Hormuz, khiến Mỹ chịu áp lực ngày càng lớn.

Tổng thống Trump phát đi tín hiệu thiên về giải pháp ngoại giao diễn ra khi cử tri Mỹ đã bắt đầu đi bỏ phiếu, trong lúc mức độ ủng hộ của người dân Mỹ đối với cuộc chiến này đang suy giảm. Cử tri cũng bắt đầu đặt câu hỏi liệu ông Trump có đang đi ngược lại cam kết tránh sa lầy vào những “cuộc chiến không hồi kết” mới hay không.

Theo một cuộc thăm dò dư luận thực hiện hồi tháng 8, chỉ 31% người Mỹ ủng hộ hành động quân sự nhằm vào Iran, thấp hơn mức 37% hồi tháng 3. Trong khi đó, 83% số người được hỏi dự báo xung đột sẽ kéo dài.

Cuộc chiến đẩy chi phí nhiên liệu tăng cao, khiến Đảng Cộng hòa càng thêm bất lợi ở vấn đề “chi phí sinh hoạt”, trong bối cảnh đảng này đang nỗ lực giữ quyền kiểm soát Quốc hội tại cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy chi phí sinh hoạt liên tục nằm trong nhóm vấn đề cử tri quan tâm nhất khi thời điểm bầu cử đến gần.

Số liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho thấy giá xăng tại Mỹ tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xăng trung bình toàn quốc ngày 8/10 là 4,36 USD/gallon, trong khi trước khi cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng 2, mức giá này chỉ là 2,98 USD/gallon.

Tác động chính trị đã bắt đầu thể hiện trong các chiến dịch tranh cử. Ở nhiều cuộc đua vào Quốc hội có tính cạnh tranh cao, không ít ứng cử viên Đảng Cộng hòa tìm cách tách mình khỏi ông Trump, trong đó lý do thường gặp là cuộc chiến Mỹ - Iran.

Theo các nguồn tin, trong nội bộ Nhà Trắng, lịch trình bầu cử nhiều tuần qua luôn ảnh hưởng đến tính toán chiến lược của chính quyền Trump về vấn đề Iran. Các quan chức cấp cao trong chính quyền chủ trương giữ cuộc chiến trong tầm kiểm soát cho đến khi bầu cử giữa kỳ kết thúc, nhằm hạn chế bất lợi cho Đảng Cộng hòa, đồng thời vẫn giữ khả năng mở rộng các đợt tấn công quân sự của Mỹ sau khi cuộc bỏ phiếu khép lại.

Phát biểu mới nhất của ông Trump trên thực tế phản ánh đúng sự sắp xếp này. Cùng lúc đó, Mỹ đang điều khoảng 9.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ tới khu vực, đồng thời tăng cường thêm tàu sân bay thứ ba.

Ngày 8/10, ông Trump còn tuyên bố trong một đêm có 22 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz và không có thùng dầu nào xuất xứ từ Iran hay được chuyển tới Iran.

CCTV, Finance.eastmoney